«Вершки и Корешки»: полезные подарки для настоящих сибиряков

Магазин Эко-продуктов «Вершки и Корешки» поздравляет с 23 февраля всех мужчин города Бердска и приглашает за полезными подарками к празднику!
Сила дуба
Позаботьтесь о коже любимого и приобретите эко-средства из серии для мужчин «Дубовый мох». В составе геля для душа 2 в 1 содержатся только натуральные ингредиенты: экстракт жимолости, эфирные масла сладкого апельсина, лаванды и пачули, а также невероятно полезный экстракт дубового мха. Средство бережно позаботится о теле и волосах, а также справится с сухостью кожи — частым спутником зимних холодов. В серию «Дубовый мох» входит и другое уникальное средство — гель для бритья в основе которого содержится масло жожоба, лаванды, пачули, экстракт дуба, каштана и хвоща. Натуральные компоненты обеспечивают легкое скольжение и комфортное бритье, предотвращают появление сухости и стянутости кожи. Косметические средства из серии «Дубовый мох» — это отличный подарок, который особенно актуален в феврале, когда зима еще не желает терять свои права и настоящие сибирские морозы не отступают.
Сибирская баня
В Сибири посещение бани — это не просто гигиенические процедуры. Это традиции, ритуалы и абсолютно особенное удовольствие, которое можно значительно обогатить, обратившись к помощи лавки здоровья «Вершки и Корешки». Разнообразные приятные мелочи и полезные аксессуары порадуют каждого любителя от души попариться к горячей бане.
Обратите внимание на специальные фито-коврики, в состав которых входят такие целебные травы, как зверобой, мята, календула и крапива. Под воздействием влажного горячего пара, травы максимально раскрывают все полезные свойства. Баня наполнится неповторимым целебным ароматом, которым так приятно дышать. В лавке здоровья вы найдете и фитозаправки — травяные композиции, которые нужно замочить в нескольких литрах горячей воды и затем обдать готовым отваром банные камни.
Настоящие ценители банных процедур по достоинству оценят натуральные мочалки из волокон льна. Такая мочалка отлично массирует кожу, при этом не травмируя ее. В «Вершках и Корешках» можно приобрести мочалки с разнообразными полезными наполнителями: пихтой, кедром, медом, голубой глиной или мумие. Завершающим штрихом станет натуральное мыло: с липовым медом, каменным маслом или дегтярное. Вы можете собрать свой праздничный набор в баню, ваш защитник будет в восторге!
В лавке здоровья «Вершки и Корешки» представлен широкий выбор целебных бальзамов на основе алтайских трав. В основе бальзама «Мужской» содержатся биологически активные экстракты красного корня, левзеи и имбиря. Натуральные компоненты оказывают укрепляющее и тонизирующее воздействие на мужской организм, а также рекомендуются при повышенных физических нагрузках. Невероятно полезен бальзам «Тонус», который зарядит бодростью и жизненной энергией. Особое внимание стоит обратить на «Витаминный» алтайский бальзам с ягодой годжи. Он укрепит иммунитет и окажет общеукрепляющие воздействие на весь организм. В составе бальзама только натуральные ингредиенты, которые насыщены витаминами и полезными микроэлементами: мед, шиповник, облепиха, рябина и чабрец. Для зрелого организма отлично подойдет бальзам «Защита сердца» с диоскареей кавказской, он способен справиться с высоким артериальным давлением, а также значительно снизить риск возникновения инфарктов и инсультов. Позаботьтесь о здоровье любимых и родных!
В лавке здоровья «Вершки и Корешки» можно приобрести уникальные продукты на основе пантокрина и пантогематогена. Пантокрин — это особый экстракт, которые получают из молодых рогов марала. Он насыщен полезными микроэлементами, витаминами и аминокислотами. Способ добычи целебных веществ является безвредным для животных, и уходит корнями в глубины веков.
Особое внимание обратите на уникальный алтайский бальзам «Мужское долголетие» с пантокрином. Кроме экстракта из рогов марала, в его состав входят такие ингредиенты, как мед, шиповник, золотой корень, красный корень. Бальзам оказывает восстанавливающее и укрепляющее действие на иммунитет, тонизирует и улучшает общее самочувствие. Особенно рекомендован мужчинам, которые заняты тяжелым физическим и интеллектуальным трудом. Пантокрин можно приобрести и в удобных капсулах. Он поможет справиться с синдромом хронической усталости, зарядит организм бодростью и поддержит мужское здоровье.
Другим невероятно полезным компонентом является кровь марала. Высокая концентрация железа, которое содержится в ней, способна усилить иммунитет и оказать оздоравливающее воздействие на организм. Замечательным подарком может стать алтайский бальзам «Сила и энергия мужчины» с пантогематогеном. Кроме полезной крови марала, в его составе также содержится мед, золотой корень, левзей, лист смородины и курильский чай. Бальзам способствует повышению работоспособности при значительных умственных и физических нагрузках, оказывает иммуностимулирующее и общеукрепляющее действие на мужской организм.
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