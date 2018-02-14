«Вершки и Корешки»: полезные подарки для настоящих сибиряков

В Сибири посещение бани — это не просто гигиенические процедуры. Это традиции, ритуалы и абсолютно особенное удовольствие, которое можно значительно обогатить, обратившись к помощи лавки здоровья «Вершки и Корешки». Разнообразные приятные мелочи и полезные аксессуары порадуют каждого любителя от души попариться к горячей бане.

Обратите внимание на специальные фито-коврики, в состав которых входят такие целебные травы, как зверобой, мята, календула и крапива. Под воздействием влажного горячего пара, травы максимально раскрывают все полезные свойства. Баня наполнится неповторимым целебным ароматом, которым так приятно дышать. В лавке здоровья вы найдете и фитозаправки — травяные композиции, которые нужно замочить в нескольких литрах горячей воды и затем обдать готовым отваром банные камни.

Настоящие ценители банных процедур по достоинству оценят натуральные мочалки из волокон льна. Такая мочалка отлично массирует кожу, при этом не травмируя ее. В «Вершках и Корешках» можно приобрести мочалки с разнообразными полезными наполнителями: пихтой, кедром, медом, голубой глиной или мумие. Завершающим штрихом станет натуральное мыло: с липовым медом, каменным маслом или дегтярное. Вы можете собрать свой праздничный набор в баню, ваш защитник будет в восторге!