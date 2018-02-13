Отключат отопление 14 февраля в многоэтажках Микрорайона Бердска
Новый мусорный полигон для Бердска появится в районе Лебедевки
В розыск объявили напавшего с электрошокером на офис «Быстроденьги» в Бердске
Военных научили безопасному общению в соцсетях
Рак груди занимает первое место среди онкозаболеваний в Бердске
Путин лидирует в рейтинге участников президентской гонки
Кандидат в президенты от КПРФ раздавал автографы коммунистам Бердска
Зарубил топором приятеля и поджег труп пенсионер в Новосибирской области
Среди 400 больных туберкулезом есть молодые мамы и дети в Бердске