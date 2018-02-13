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Отключат отопление 14 февраля в многоэтажках Микрорайона Бердска

Без тепла в День всех влюбленных останутся 9 домов в районе ДК «Родина». Коммунальщики будут чинить теплосеть «до устранения дефекта».

13.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Отключат отопление 14 февраля в многоэтажках Микрорайона Бердска

Остынут батареи в микрорайоновских домах

По информации пресс-центра мэрии Бердска, в среду оставят без тепла 9 многоэтажных домов в районе ДК «Родина».

— 14 февраля с 9.00 часов (до отключения) будет произведено отключение отопления у потребителей ЦТП-6А по адресам: Микрорайон, 48А, 49, 49А, 54, 55, 56, 57, 58, 59 в связи с устранением дефекта на трубопроводе внутриквартальной тепловой сети, в районе МКД Микрорайон, 59, — сообщили вечером 13 февраля в мэрии со ссылкой на бердский Комбинат бытовых услуг.

О времени восстановления теплоснабжения не сообщается.


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