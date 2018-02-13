Моментально приняли в полпредстве митингующих жителей Горного Алтая в Новосибирске

Жителей Горного Алтая, которые сегодня, 13 февраля, устроили пикет возле полпредства президента в Новосибирске, чиновники приняли моментально. Об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» активистка Ольга Турчак. Полпреда Сергея Меняйло на месте не оказалось. Но его заместитель пообещала передать ему обращения и жалобы жителей.

— Нас принял заместитель полпреда президента в СФО. Сам Сергей Меняйло должен быть на месте в конце недели. У нас приняли все наши обращения и сказали, что передадут полпреду. И дальше вопрос будут решать. Один из наших активистов остался на улице, а остальных пять человек сразу завели в полпредство. Мы не ждали, приняли нас моментально, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Турчак.

Жители Алтая надеются, что с бездумной вырубкой лесов начнут разбираться на самом высоком уровне, и не оставят регион один на один со своей бедой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 13 февраля, в 14.00 возле здания полпредства в Новосибирске прошел одиночный пикет против варварской вырубки лесов в Горном Алтае. Организаторы пикета объясняют, что происходящее в республике грозит сильнейшей социальной напряженностью и экологической катастрофой. Более того, они опасаются, что после выборов президента 18 марта объемы вырубки леса только увеличатся.

— Мы хотим, чтобы нас услышали. Проблемы, которые у нас накопились на данный момент вызывают очень серьезную социальную напряженность и грозят экологической катастрофой. И она не за горами при тех количествах вырубки леса, которые у нас ведутся. Начали лес валить, протестами нам удалось добиться приостановки, но эта приостановка совершенно не эффективна. «В черную» как работали, так и работают. И сделать мы ничего не можем. Как бы мы не пытались достучаться, меры не приносят результата. Природа страдает с каждым днем все больше. И у нас есть опасения, что когда пройдут президентские выборы, все возобновиться в многократном размере, — рассказала накануне акции протеста «Курьер. Среда. Бердск» активистка Ольга Турчак.

Напомним, что события, назревающие сейчас в Республике Алтай, ставят под вопрос дальнейшую судьбу так называемых территорий опережающего развития (ТОР), о которых неоднократно говорил в последнее время глава государства Владимир Путин. Курс на создание государственных корпораций в районах Сибири и Дальнего Востока с участием китайского капитала далеко не всегда совпадает с интересами коренных жителей сибирских регионов, подтверждением чему — назревающие события в Республике Алтай.

Видео «Черные лесорубы»