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Путин простудился?

Президент отменил все публичные мероприятия. Из-за болезни?

13.02.2018 Фото: Кремлин.ру 14 коммент.

Путин простудился?

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отменил ближайшие публичные мероприятия, рассказали Дождю три источника близких к Кремлю. Ранее он отменил поездку в Сочи. Собеседники дают разные версии: от болезни до усложнившейся ситуации в Сирии.

Владимир Путин отменил как минимум два ближайших публичных мероприятия. Во вторник он должен был провести в Кремле совещание по гражданской микроэлектронике. Этого совещания не будет, говорит собеседник, близкий к организации мероприятия. В среду Путин планировал принять участие в форуме «Наставник», который проводит Агентство стратегических инициатив. В начале февраля Путин публично обещал приехать на форум. Он был в планах главы государства, говорят собеседники, знакомые с графиком Путина. По их словам, сегодня утром пришла информация об отмене мероприятия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент публикации материала не ответил на вопрос Дождя о причинах изменения планов Путина.

Ранее президент отменил командировку в Сочи. Она должна была состояться в понедельник, но в воскресенье вечером журналистам кремлевского пула, которые должны были сопровождать главу государства, пришло сообщение об отмене поездки. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал решение с разбившемся в воскресенье самолетом в Подмосковье. Это сделано, чтобы глава государства в случае необходимости мог лично координировать расследование и работы по оказанию помощи пострадавшим, сообщали в новостях «Первого канала».

На следующий день Путин действительно работал в Москве — он встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, а также с финалистами конкурса «Лидеры России». Путин говорил хрипло и в начале встречи извинился за то, что потерял голос. «Простудился, но продолжает работать», — прокомментировал позже Песков.

На опубликованной на сайте kremlin.ru записи со встречи видно, что глава государства ведет себя достаточно рассеяно. Было видно, что президент нездоров, говорит собеседник Дождя, участвовавший в мероприятии. Он несколько раз задавал участникам вопросы, ответы на которые они дали ему ранее. Так, одна из выступающих рассказала главе государства, о том, что жила ранее в Новосибирске, а Путин переспросил ее, где она ранее проживала.

Источник, близкий к Кремлю, участвовавший в организации одного из мероприятий с участием Путина, говорит, что они не получали никаких официальных объяснений о причинах неприезда Путина. Неформально, говорилось, что это может быть связано с некими событиями в Сирии, отмечает он. Ранее СМИ сообщали о массовой гибели сотрудников частной военной компании «Вагнер», однако, оценки числа жертв кардинально разнились — от нескольких человек до нескольких сотен.

Последний раз публично о болезнях первых лиц становилось известно от самого Путина. В марте прошлого года премьер Дмитрий Медведев отменил открытые для прессы мероприятия. О его болезни на совещании с членами правительства Путин решил сообщить. «Не уберегли Дмитрия Анатольевича», — сообщил он. Позже Медведев опроверг информацию о болезни. «Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич», — сказал ему участвовавший в первом после этого публичном мероприятии с участием премьера директор некоммерческого партнерства «Объединение добросовестных участников рынка перевозок «Эверест» Павел Осеев. «Да я и не болел», — ответил Медведев.

Информация об исчезновении Путина из публично пространства появляется регулярно. Последний раз это произошло летом прошлого года. Источники Дождя это связывали с желанием Путина провести неформальный отпуск.


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(14) Комментариев

  1. Гражданин54

    Гребец устал, галера дала течь

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    • Аноним

      А может дело в том, что на днях от 200 до 600 «выведенных» «ихтамнетов» американцы в Сирии покрошили? В канун выборов такой «успех» внешней политики огрести…

      Информация уже даже в СМИ прорывается. Хотя конечно зомбовизор молчит.

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  2. лол,что

    может пора готовиться к празднику ? :-D

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  3. Аноним

    Президент то же человек.

    Thumb up 4 Thumb down 7

  4. Аноним

    давайте другого двойника ВВП)
    этот пусть пока полечится ..))

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  5. Новый мэр

    Больной не может управлять страной

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  6. Аноним

    Исходя из результатов внутренней политики за его правление(медицина образование сельское хозяйство пенсионное обеспечение ). Он походу и не выздоравливал

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  7. желтый слоник

    Пусть пройдет диспаризацию без анализов крови и мочи .

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  8. Николай

    В вертолете в Академе продуло. :-x

    Thumb up 4 Thumb down 1

  9. Николай

    В вертолете в Академе продуло.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  10. Аноним

    Хорошо продуманная программа. Сострадание :P :-D .

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  11. Аноним

    Простуда, ты уж там не подведи. Помнится, Петр 1 простыл и умер, Александр 1 — тоже. Может хоть так вова сможет встать в один ряд с великими правителями нашей страны?

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