В розыск объявили напавшего с электрошокером на офис «Быстроденьги» в Бердске

8 февраля в 19.20 в офисе выдачи микрокредитов по адресу: Бердск, ул. Ленина, 47А неустановленный мужчина, угрожая электрошокером работнику офиса, пытался завладеть денежными средствами.

Оперативно задержать его не удалось, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Неизвестный зашел в павильон «Быстроденьги» на остановке «Старый универмаг» и, угрожая электрошокером, напал на оператора — молодую женщину.

Однако сотрудница успела вызвать охранников ЧОП, и незнакомец с электрошрокером скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшая описала нападавшего полицейским, которые немедленно начали искать человека, похожего по приметам. Оператор микрофинансовой организации запомнила не только то, во что был одет грабитель, но и его яркую особенность — лицо в оспинах и красных пятнах.

Видео предоставлено ГУ МВД по НСО



По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Бердские полицейские «проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск, установление личности и задержание преступника». Но пока безрезультатно.

Приметы подозреваемого: на вид около 30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, тип внешности европейский, лицо овальное, бледное, кожа неровная, глаза светлые.

Был одет в куртку серого цвета с капюшоном, кепку, варежки с черно-белым рисунком.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о лице, совершившем преступление, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (38341) 219-75, 8 (38341) 219-76, 89133752326. Конфиденциальность гарантируется.