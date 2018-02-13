В розыск объявили напавшего с электрошокером на офис «Быстроденьги» в Бердске

8 февраля в 19.20 в офисе выдачи микрокредитов по адресу: Бердск, ул. Ленина, 47А неустановленный мужчина, угрожая электрошокером работнику офиса, пытался завладеть денежными средствами.
Оперативно задержать его не удалось, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Неизвестный зашел в павильон «Быстроденьги» на остановке «Старый универмаг» и, угрожая электрошокером, напал на оператора — молодую женщину.
Однако сотрудница успела вызвать охранников ЧОП, и незнакомец с электрошрокером скрылся в неизвестном направлении.
Пострадавшая описала нападавшего полицейским, которые немедленно начали искать человека, похожего по приметам. Оператор микрофинансовой организации запомнила не только то, во что был одет грабитель, но и его яркую особенность — лицо в оспинах и красных пятнах.
Видео предоставлено ГУ МВД по НСО
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Бердские полицейские «проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск, установление личности и задержание преступника». Но пока безрезультатно.
Приметы подозреваемого: на вид около 30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, тип внешности европейский, лицо овальное, бледное, кожа неровная, глаза светлые.
Был одет в куртку серого цвета с капюшоном, кепку, варежки с черно-белым рисунком.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о лице, совершившем преступление, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (38341) 219-75, 8 (38341) 219-76, 89133752326. Конфиденциальность гарантируется.
У суперэкспертов все фотороботы на одно лицо…
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У нас на Красной Сибири такой же фоторобот висит на павильоне ,тот в розыске за грабёж » Бриза» торг.павильона на Рогачёва.
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Всё, пошла возьня. К лету разгул будет всё больше набирать обороты. Пьяных за рулем, да на скамейке с пивком и разбой под шафэ будет ещё больше. Причина — банальная нищета и отсутствие возможности спокойно заработать
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«Всё, пошла возьня»
Как же вас колбасит перед выборами
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Нет, просто за детей страшновато
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И причем тут выборы?
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на не русского похож
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Грабь награбленное..Интересно народу а кому эти конторки принадлежат???Поди кому из администрации или кому повыше???Народ нищает,нет работы молодым.Вот вам и результат!
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