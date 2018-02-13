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В розыск объявили напавшего с электрошокером на офис «Быстроденьги» в Бердске

Полиция ищет преступника со следами оспин на лице. Конфиденциальность гарантирует. Нападение попало на камеру.(ВИДЕО, ОРИЕНТИРОВКА)

13.02.2018 Фото: ГУ МВД по НСО 8 коммент.

В розыск объявили напавшего с электрошокером на офис «Быстроденьги» в Бердске

Фоторобот подозреваемого

8 февраля в 19.20 в офисе выдачи микрокредитов по адресу: Бердск, ул. Ленина, 47А неустановленный мужчина, угрожая электрошокером работнику офиса, пытался завладеть денежными средствами.

Оперативно задержать его не удалось, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Неизвестный зашел в павильон «Быстроденьги» на остановке «Старый универмаг» и, угрожая электрошокером, напал на оператора — молодую женщину.

Однако сотрудница успела вызвать охранников ЧОП, и незнакомец с электрошрокером скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшая описала нападавшего полицейским, которые немедленно начали искать человека, похожего по приметам. Оператор микрофинансовой организации запомнила не только то, во что был одет грабитель, но и его яркую особенность — лицо в оспинах и красных пятнах.

Видео предоставлено ГУ МВД по НСО

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Бердские полицейские «проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск, установление личности и задержание преступника». Но пока безрезультатно.

Приметы подозреваемого: на вид около 30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, тип внешности европейский, лицо овальное, бледное, кожа неровная, глаза светлые.

Был одет в куртку серого цвета с капюшоном, кепку, варежки с черно-белым рисунком.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о лице, совершившем преступление, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (38341) 219-75, 8 (38341) 219-76, 89133752326. Конфиденциальность гарантируется.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    У суперэкспертов все фотороботы на одно лицо…

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  2. Аноним

    У нас на Красной Сибири такой же фоторобот висит на павильоне ,тот в розыске за грабёж » Бриза» торг.павильона на Рогачёва.

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  3. АиФ

    Всё, пошла возьня. К лету разгул будет всё больше набирать обороты. Пьяных за рулем, да на скамейке с пивком и разбой под шафэ будет ещё больше. Причина — банальная нищета и отсутствие возможности спокойно заработать

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  4. Moris

    на не русского похож

    Thumb up 0 Thumb down 3

  5. Аноним

    Грабь награбленное..Интересно народу а кому эти конторки принадлежат???Поди кому из администрации или кому повыше???Народ нищает,нет работы молодым.Вот вам и результат!

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