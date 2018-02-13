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Путин лидирует в рейтинге участников президентской гонки

ВЦИОМ опубликовал результаты последнего соцопроса о поддержке кандидатов в президенты. Грудинин занимает вторую строчку.

13.02.2018 Фото: Кремлин.ру 22 коммент.

Путин лидирует в рейтинге участников президентской гонки

Владимир Путин — фаворит предвыборной гонки

Выборы президента России пройдут 18 марта. В избирательном бюллетене — восемь фамилий. На графике, опубликованном РБК, приведены данные опроса ВЦИОМ за прошедшую неделю, при этом в исследовании данные по популярности Максима Сурайкина и Сергея Бабурина отнесены к графе «другой кандидат».

Путин — 71.4

Грудинин — 6.9

Жириновский — 5.7

Собчак — 1.3

Явлинский — 0.7

Титов — 0.4

Испорчу бюллетень — 0.5

Не буду участвовать — 3.2

Другой кандидат — 0.7

Затрудняюсь ответить — 9.2




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(22) Комментариев

  1. Житель Бердска

    Рейтинги — шмейтинги….
    18 марта все расставило бы всех на свои места по рейтингам, но только при реальных, не подтасованных выборах.
    Представляю, как сейчас мозги трещат у тех, кто должен организовать выборы, обеспечить явку и нужный результат.
    Ничего, скоро интрига материализуется.

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  2. Raven

    Мне так судя по беседам со знакомыми видится примерно 60% Грудинин, 40% Путин. Это из тех кто пойдет голосовать. Остальные кандидаты ни о чем.

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  3. Аноним

    Ух ты, те кто подписывается народом у нас, их ажно 6.9% %)
    За нарррод! За власть советов, ой, за справедливость!! :-D

    Удивляет лицемерие коммунистов, для которых существует только ИХ справедливость. Если вздруг они получат власть, они быстро объяснят что именно они справедливы, а ты страдаешь, то, ну, это тоже справедливость. :-D

    Thumb up 4 Thumb down 13

  4. Аноним

    Шарлатаны кремлевские :-!

    Thumb up 7 Thumb down 4

  5. Аноним

    Да дружки Путина сейчас за переживали, и в офшорах им сейчас стало не спокойно. :-D :-D :-D

    Thumb up 9 Thumb down 5

  6. Гражданин54

    Все бедные регионы за Грудинина, жирная Москва со «смышлеными сынками» за действующую власть.

    Thumb up 6 Thumb down 8

    • Поросёнок Пётр

      Жирная Москва как раз таки прохладно голосует за власть, а вот Чечня и прочие, как бы по приличнее сказать, национальные дотационные окраины, всегда дадут 100% за Государя-Императора.

      Thumb up 12 Thumb down 2

  7. Поросёнок Пётр

    Лично я не вижу для себя никакой возможности участвовать в этом дешёвом фарсе с заведомо известным результатом и присоединяюсь к бойкоту.

    Thumb up 10 Thumb down 10

  8. Аноним

    ))))
    — Бабушка, а ты жила когда Путина еще не было?
    — Да.
    — Как ты не боялась? Тебя же динозавр мог съесть.

    Thumb up 3 Thumb down 3

  9. Поросёнок Пётр

    Ну вот, Солнцеликий отказался от предвыборных эфиров и дебатов по тв, но холопы скучать не будут, для них повторят прекрасный фильм Оливера Стоуна, ну в котором Незаменимый выдаёт американский спецназ за наш в Сирии ;) Он будет выходить с 12 по 15 февраля. Партия «Яблоко» и другой кандидат Ксения Собчак уже объявили показ фильма незаконной агитацией. В 2016 году Центризбирком разъяснял, что фильм о кандидате (в том числе в президенты) с рассказом о биографии и служебной деятельности — это агитация, которая должна быть надлежащим образом оформлена и оплачена.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  10. Аноним

    вот как кремлевские стараются стимулировать явку )):
    В России продолжается техническая работа по мобилизации электората. Бизнесмены сообщают о новых методичках по «стимулированию» людей идти 18 марта на выборы президента РФ, которые им поступают от региональных властей. В очередных инструкциях прописано, что для повышения явки избирателей предпринимателям нужно задуматься над выплатой премий своим работникам.
    Подробная инструкция недавно была направлена руководителям уральских малых и средних предприятий. В ней говорится, что до 20 февраля необходимо «рассмотреть возможность выплаты премий», приуроченных к 23 февраля и 8 Марта. Озвучен и рекомендованный размер выплат — 1,5-2 тысячи рублей.
    Кроме того, до 15 марта нужно разобраться с долгами по зарплате…..
    Директора предприятий должны также выступить перед коллективами с мотивирующими речами о значимости активности гражданской позиции и важности похода на выборы. Обращения могут быть опубликованы в корпоративных СМИ или на сайтах организаций. При этом тексты нужно согласовывать с чиновниками.Также предлагается вручить работникам именные поздравления на День защитника Отечества и Международный женский день вкупе с приглашениями на выборы.
    Отмечается, что на подобных мероприятиях «обязательно присутствие фотографа». Фотоотчеты надлежит отправлять в областные администрации, от которых пришли методички.
    О подобных «технологических картах» в конце января рассказывали сотрудники корпорации «Ростех» из Калуги и предприятий Мурманска. Вдобавок ко всему в них описывались методики агитации, сбора персональных данных, контроля за явкой и взаимодействия с избирательными комиссиями.
    Неучастие в выборах фактически является «призывом к управлению страной извне», отмечается в инструкции.))
    https://www.znak.com/2018-02-12/vlasti_predlozhili_povyshat_yavku_na_vyborah_premiyami_na_23_fevralya_i_8_marta

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  11. Аноним

    Если на сугробе написать слово «Навальный», дворники его уберут уже через пару часов, а если написать «Путин» — то снег останется на второй год.)))

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