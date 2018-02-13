Отключат отопление 14 февраля в многоэтажках Микрорайона Бердска
Новый мусорный полигон для Бердска появится в районе Лебедевки
В розыск объявили напавшего с электрошокером на офис «Быстроденьги» в Бердске
Военных научили безопасному общению в соцсетях
Рак груди занимает первое место среди онкозаболеваний в Бердске
Путин лидирует в рейтинге участников президентской гонки
Кандидат в президенты от КПРФ раздавал автографы коммунистам Бердска
Зарубил топором приятеля и поджег труп пенсионер в Новосибирской области
Среди 400 больных туберкулезом есть молодые мамы и дети в Бердске
Рейтинги — шмейтинги….
18 марта все расставило бы всех на свои места по рейтингам, но только при реальных, не подтасованных выборах.
Представляю, как сейчас мозги трещат у тех, кто должен организовать выборы, обеспечить явку и нужный результат.
Ничего, скоро интрига материализуется.
17 4
Брехня!
9 2
Мне так судя по беседам со знакомыми видится примерно 60% Грудинин, 40% Путин. Это из тех кто пойдет голосовать. Остальные кандидаты ни о чем.
17 5
У них другие «знакомые»
6 3
У меня тоже.
1 1
Ух ты, те кто подписывается народом у нас, их ажно 6.9%
За нарррод! За власть советов, ой, за справедливость!!
Удивляет лицемерие коммунистов, для которых существует только ИХ справедливость. Если вздруг они получат власть, они быстро объяснят что именно они справедливы, а ты страдаешь, то, ну, это тоже справедливость.
4 13
Шарлатаны кремлевские
7 4
Да дружки Путина сейчас за переживали, и в офшорах им сейчас стало не спокойно.
9 5
В офшорах наоборот, спокойно.. какие же вы малограмотные..
4 2
Все бедные регионы за Грудинина, жирная Москва со «смышлеными сынками» за действующую власть.
6 8
Жирная Москва как раз таки прохладно голосует за власть, а вот Чечня и прочие, как бы по приличнее сказать, национальные дотационные окраины, всегда дадут 100% за Государя-Императора.
12 2
Верно для Горного Алтая, Тувы, Якутии?
2 1
Прошлые «выборы», Тува — 90% за Солнцеликого, явка 92,63%, Якутия — 69,46 % за Незаменимого при явке 74,56 %, Республика Алтай — 66,87 % за Лучезарного, при явке 67,24 %. Чечня За Прежнева 99,759 % При явке 99,61 % Вах!
8 1
Итоговый результат по стране был 63,6%, Якутия и Республика Алтай недалеко от нормы.
3 1
Лично я не вижу для себя никакой возможности участвовать в этом дешёвом фарсе с заведомо известным результатом и присоединяюсь к бойкоту.
10 10
А смысл? Он и без легитимности спокойно правил.
7 1
В том то и дело, я ходил на все предыдущие выборы и больше не вижу в этом никакого смысла
8 7
Вы, уважаемый Поросенок, попали в 3.2
4 3
))))
— Бабушка, а ты жила когда Путина еще не было?
— Да.
— Как ты не боялась? Тебя же динозавр мог съесть.
3 3
Ну вот, Солнцеликий отказался от предвыборных эфиров и дебатов по тв, но холопы скучать не будут, для них повторят прекрасный фильм Оливера Стоуна, ну в котором Незаменимый выдаёт американский спецназ за наш в Сирии Он будет выходить с 12 по 15 февраля. Партия «Яблоко» и другой кандидат Ксения Собчак уже объявили показ фильма незаконной агитацией. В 2016 году Центризбирком разъяснял, что фильм о кандидате (в том числе в президенты) с рассказом о биографии и служебной деятельности — это агитация, которая должна быть надлежащим образом оформлена и оплачена.
4 0
вот как кремлевские стараются стимулировать явку )):
В России продолжается техническая работа по мобилизации электората. Бизнесмены сообщают о новых методичках по «стимулированию» людей идти 18 марта на выборы президента РФ, которые им поступают от региональных властей. В очередных инструкциях прописано, что для повышения явки избирателей предпринимателям нужно задуматься над выплатой премий своим работникам.
Подробная инструкция недавно была направлена руководителям уральских малых и средних предприятий. В ней говорится, что до 20 февраля необходимо «рассмотреть возможность выплаты премий», приуроченных к 23 февраля и 8 Марта. Озвучен и рекомендованный размер выплат — 1,5-2 тысячи рублей.
Кроме того, до 15 марта нужно разобраться с долгами по зарплате…..
Директора предприятий должны также выступить перед коллективами с мотивирующими речами о значимости активности гражданской позиции и важности похода на выборы. Обращения могут быть опубликованы в корпоративных СМИ или на сайтах организаций. При этом тексты нужно согласовывать с чиновниками.Также предлагается вручить работникам именные поздравления на День защитника Отечества и Международный женский день вкупе с приглашениями на выборы.
Отмечается, что на подобных мероприятиях «обязательно присутствие фотографа». Фотоотчеты надлежит отправлять в областные администрации, от которых пришли методички.
О подобных «технологических картах» в конце января рассказывали сотрудники корпорации «Ростех» из Калуги и предприятий Мурманска. Вдобавок ко всему в них описывались методики агитации, сбора персональных данных, контроля за явкой и взаимодействия с избирательными комиссиями.
Неучастие в выборах фактически является «призывом к управлению страной извне», отмечается в инструкции.))
https://www.znak.com/2018-02-12/vlasti_predlozhili_povyshat_yavku_na_vyborah_premiyami_na_23_fevralya_i_8_marta
0 1
Если на сугробе написать слово «Навальный», дворники его уберут уже через пару часов, а если написать «Путин» — то снег останется на второй год.)))
2 1