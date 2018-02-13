Путин лидирует в рейтинге участников президентской гонки

Выборы президента России пройдут 18 марта. В избирательном бюллетене — восемь фамилий. На графике, опубликованном РБК, приведены данные опроса ВЦИОМ за прошедшую неделю, при этом в исследовании данные по популярности Максима Сурайкина и Сергея Бабурина отнесены к графе «другой кандидат».

Путин — 71.4

Грудинин — 6.9

Жириновский — 5.7

Собчак — 1.3

Явлинский — 0.7

Титов — 0.4

Испорчу бюллетень — 0.5

Не буду участвовать — 3.2

Другой кандидат — 0.7

Затрудняюсь ответить — 9.2









