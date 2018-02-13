Зарубил топором приятеля и поджег труп пенсионер в Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина, совершил убийство приятеля и поджег его жилище, сообщили сегодня, 13 февраля, в региональном управлении СКР.

Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя поселка Петровский по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что утром 12 февраля с обеденного времени двое ранее знакомых мужчин распивали спиртные напитки в частном домовладении по улице Матросовых.

После 20 часов между приятелями произошла ссора и недовольный замечаниями 56-летнего хозяина дома гость взял стоящий у печи топор и нанес им множественные удары в голову потерпевшему.

Затем, осознав произошедшее и решив скрыть особо тяжкое преступление, 62-летний подозреваемый из топившейся печи достал несколько горящих пален, бросил их на пол и покинул место происшествия.

Начавшееся возгорание дома потерпевшего заметил сосед. Он забежал в дом, вынес с пожара тело 56-летнего мужчины и вызвал скорую помощь и пожарных.

В короткие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по месту жительства в указанном поселке.

В ближайшее время по ходатайству следователя судом будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

По информации областного главка МВД, в полицию в понедельник вечером поступила информация о возгорании частного дома в поселке Петровский. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции.

После локализации пожара, масштабы которого оказались незначительными, в доме был обнаружен труп 56-летнего хозяина дома с рубленой раной головы.

Опросив жителей поселка, сотрудники полиции установили, что в этот день потерпевший распивал спиртные напитки с 62-летним жителем поселка Петровский. Подозреваемый в совершении преступления был задержан оперативниками по месту жительства, где также были изъяты вещи со следами крови. Предварительно установлено, что между мужчинами в ходе распития спиртного возникла ссора, в результате которой подозреваемый ударил потерпевшего топором по голове.