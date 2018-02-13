12 избирателей из других регионов выберут президента в Бердске

До выборов президента России осталось чуть больше месяца. В Бердске во всю идет подготовка к этому важному для страны событию. Кандидаты в президенты не обделяют Бердск вниманием.

Избирательные участки формирует глава Бердска на пять лет. В 2018 году были внесены изменения, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердской территориальной избирательной комиссии Галина Лаптева сегодня, 13 февраля.

В связи с тем, что в школе №13 на одном избирательном участке получилось более 3 тысяч избирателей, поэтому на базе школы №13 будет четыре избирательных участка. В школе №11 было три участка, два из них мы объедении, так как они относятся к одному округу. И поэтому в школе №11 будет теперь два участка. И из санатория «Лесная сказка» участок перенесен в 10-ю школу.

— На момент печатания списков у нас изменится количество избирателей. На 1 января было чуть более 82 тысяч, — отметила Галина Петровна. — Не по месту прописки будут голосовать 12 человек из других регионов. Мы продолжаем прием таких заявлений, идут активно на подачу заявлений в МФЦ. Заявления подаются на голосование и в новосибирской области, и в другие региона. Некоторые члены избирательных комиссий также пишут заявления, так как живут на одном участке, а работать будут на другом.

ТИК проводит встречи с трудовыми коллективами, студентами и общественными организациями, представителями политических партий по разъяснению новаций в избирательном праве.

— Готовим участковые комиссии, ними проводим обучающие семинары использования протокола с qr-кодом, и порядок заполнения таких заявлений. Потому что с 25 февраля они начнут принимать заявления, — сообщила Лаптева.

Подать заявление можно в территориальную избирательную комиссии. С 31 января по 12 марта в 13-м кабинете мэрии Бердска с 16.00 до 20.00. В субботу и воскресенье ТИК работает с 10.00 до 14.00. В МФЦ подать заявления о голосовании не по месту жительства, можно в рабочие дни, а также в субботу. Кроме того, можно подать заявление через единый портал госулсуг, а с25 февраля — в любой участковой избирательной комиссии с 16.00 до 20.00

В Бердске 1129 человек проголосуют впервые. Это цифра числится в избирательных списках.