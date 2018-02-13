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В сговоре с больницами Москвы фармкомпании поставляли лекарства на 644 млн рублей

ФАС направит информацию о картеле в МВД для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

13.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

В сговоре с больницами Москвы фармкомпании поставляли лекарства на 644 млн рублей

Больницы обвинили в антиконкурентных аукционах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла сговор поставщиков лекарств и медицинского оборудования с московскими больницами на более чем 644 млн рублей. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, картель препятствовал допуску других компаний к участию в торгах и создавал видимость конкуренции на аукционах на поставку лекарств, медизделий, оборудования и питания в московские больницы.

В частности, комиссия ФАС признала компании «Фарм-Проект» и «Веста Фарм» виновными в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов, детского и диетического питания, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования для медицинских организаций государственной системы здравоохранения в 2014-2016 годах.

Виновными в заключении соглашения, которое привело к ограничению конкуренции, признаны городская клиническая больница имени В.В. Виноградова, городская клиническая больница №67 им. Л.А. Ворохобова, городская клиническая больница №68, «Фарм-Проект» и «Веста Фарм».

«Заказчики направляли первые части заявок на участие в аукционах сотрудникам компаний — участников картеля, которые прописывали нужные формулировки для отклонения заявок компаний, не участвующих в сговоре. Формулировки дословно включались заказчиком в протокол рассмотрения первых частей заявок», — цитирует пресс-служба слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева.

В свою очередь заместитель руководителя антимонопольной службы Андрей Цариковский подчеркнул, что «своими действиями заказчики устранили добросовестных игроков с торгов, а это привело к тому, что все аукционы завершились с минимальным снижением начальных цен контрактов, то есть картель воспрепятствовал экономии бюджетных средств».

В ФАС отметили, что в ходе рассмотрения дела ряд ответчиков по делу признали факт заключения и реализации антиконкурентного соглашения. В адрес государственных заказчиков будут направлены обязательные для исполнения предписания о недопущении действий, ограничивающих конкуренцию. Одновременно материалы дела будут переданы в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.


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