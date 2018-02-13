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На месте крушения Ан-148 найдены 1,4 тыс. фрагментов тел‍ в Подмосковье

Среди погибших — 23-летняя жительница Новосибирска Дарья Толмасова. Погибших определят по ДНК. МАК начал расшифровку «черных ящиков».(ВИДЕО)

13.02.2018 Фото: МЧС Нет комментариев

На месте крушения Ан 148 найдены 1,4 тыс. фрагментов тел‍ в Подмосковье

Обломки Ан-148 на месте крушения

На месте падения самолета Ан-148 в Подмосковье обнаружили 1,4 тысячи фрагментов тел и почти 500 обломков, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Оба черных ящика уже нашли. МАК начала расшифровку самописцев. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета начали анализ состояния черных ящиков с разбившегося Ан-148, сообщается на сайте комитета.

В лабораторию доставили защищенные модули памяти обоих самописцев — речевого и параметрического. В комитете отметили, что черные ящики сильно повреждены и их состояние будет понятно только после вскрытия.

СК возбудил уголовное дело. В авиакомпании «Саратовские авиалинии» заявили, что самолет был исправен, им управлял опытный пилот. При этом перевозчик временно приостановил эксплуатацию всех шести Ан-148 и пообещал сотрудничать со следствием. Сотрудники СК провели обыски в офисе «Саратовских авиалиний», изъяв данные по крушению. Изъяли образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, данные систем слежения за самолетом, электронные записи показателей радара.

Взрыв на борту Ан-148, разбившегося в Подмосковье, произошел уже после крушения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил завершить работы по забору образцов ДНК для идентификации фрагментов тел при крушении в Подмосковье самолета Ан-148 в кратчайшие сроки.

Решение о направлении в Орск самолёта для доставки специализированных медицинских бригад с целью забора ДНК-проб у родственников людей, погибших в авиакатастрофе, было принято накануне. Кроме того, ведомственным спецбортом в Орск будут направлены психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово 12 февраля. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

В правительстве заявили, что семья каждого из погибших получит более трех миллионов рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в самолете находилась жительница Новосибирска — 23-летняя Дарья Толмасова. Ее семье врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать всестороннюю помощь.

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