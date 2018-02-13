Рак груди лидирует среди онкозаболеваний в Бердске

Виктор Подойма: В 2017 году врачи диагностировали рак молочной железы у 72 бердчанок , в 2016-м — у 62
В начале февраля в страховой компании «ППФ Страхование жизни» в Бердске, на дне клиента, посвященному Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, выступил заведующий Центром здоровья Виктор Подойма. Он рассказал о том, кто чаще болеет раком и что делать, чтобы избежать этого заболевания.
— Организм человека — удивительный механизм, где все органы и системы регулируются, а некоторые клетки под воздействием определенных факторов могут превращаться в раковые, — рассказал Виктор Васильевич.
По статистике каждый 9 россиянин может лично встретиться с раком. На диспансерном учете у врача-онколога в Бердске находится на конец 2017 года — 3211 человек (общее число жителей Бердска 103 тысячи человек). Число пациентов на диспансерном наблюдении 5 лет и более составляет 1675 (52,2%) процента.
Статистика
474 человека в 2017 году заболели раком в Бердске, 2016 году 446
В 2017 году врачи диагностировали рак молочной железы у 72 бердчанок, в 2016 году эта патология была выявлена у 62 женщин.
У мужчин тоже есть молочная железа, но рак молочной железы у них встречается в 100 раз реже, чем у женщин. На втором месте по распространенности в 2017 году — рак ободочной кишки (54 человека), на 3 месте — рак кожи (52 человека), на 4 месте — рак легких (32 человека).
Автор видео Елена Белоусова
Онкологическое заболевание не приговор
Первая встреча с этим диагнозом очень тяжелая.
— Конечно, когда человек узнает, что у него рак, это для него, как гром среди ясного неба, — отмечает Виктор Васильевич. — Но, это не приговор. Онкологические заболевания поддаются лечению. В первых двух стадиях благополучное лечение и выздоровление возможно в 80-90% при разной локализации, при 3 стадии — 60-70%.
Факторы риска развития онкологических заболеваний
Наследственная предрасположенность.
Если в семье близкие родственники умерли от онкологии до 50 лет, то у вас должна быть онкологическая настороженность.
Курение.
По статистике, из 10 пациентов, у которых обнаруживается рак легких, 9 — курильщики. Большой риск имеют пассивные курильщики, которые зачастую стоят рядом и «курят», сами того не подозревая, что тоже тоже потребляет никотин.
По статистике курение дает большой процент онкологии и не только легких. У курильщиков страдают слизистая полости рта, гортани, желудка, мочевого пузыря.
Неправильное питание и алкоголь
Избыточное потребление жирной и острой пищи, копченостей и недостаточное потребление овощей и фруктов провоцирует развитие рака ободочной кишки.
Замечено, что в странах, где основной рацион — фрукты и овощи, эта патология практически не встречается, к примеру, в африканских странах.
Злоупотребление калорийной пищей ведет к повышенной массе тела. Онкологами замечено, что у людей с ожирением онкологические заболевания встречаются в два раза чем у людей с нормальной массой тела и физически активных.
Злоупотребление алкоголем увеличивает вероятность развития рака поджелудочной железы и печени, который сложно диагностируется и лечится.
Профилактика
— Если вы планируете прожить долгую жизнь, правильно питаетесь и ведите здоровый образ жизни. Самое главное будьте медицински активными, — подчеркивает доктор.
Коварность рака в том, что на первой и второй стадии это заболевание протекает бессимптомно. Человек может чувствовать дискомфорт — здесь немного поболит, там немного поколет.
— Если вы заботитесь о своем здоровье — обследуйтесь. Дорогие женщины, здоровая грудь — лучшее, что вам дала природа. Поэтому, ежемесячно с 6 по 12 день менструального цикла проводите самообследование груди. Посещайте гинеколога ежегодно. После 39 лет делайте маммографию, — советует специалист.
К сожалению, последние годы рак предстательной железы не редкость. В 2017 году — 29 мужчин в Бердске заболели этим, в 2016 году — 31.
Поэтому мужчинам после 45 лет нельзя ленитесь и нужно обследоваться на исключение рака предстательной железы.
В Бердске с 2013 года, как и по все России, работает программа по диспансеризации населения. С 21 года, с кратностью один раз в три года, каждый желающий бесплатно может пройти обследование на выявление рака и других опасных заболеваний.
После 39 лет делайте маммографию
Хороший совет при отсутствии оборудования в городе.
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