Рак груди лидирует среди онкозаболеваний в Бердске

В начале февраля в страховой компании «ППФ Страхование жизни» в Бердске, на дне клиента, посвященному Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, выступил заведующий Центром здоровья Виктор Подойма. Он рассказал о том, кто чаще болеет раком и что делать, чтобы избежать этого заболевания.

— Организм человека — удивительный механизм, где все органы и системы регулируются, а некоторые клетки под воздействием определенных факторов могут превращаться в раковые, — рассказал Виктор Васильевич.

По статистике каждый 9 россиянин может лично встретиться с раком. На диспансерном учете у врача-онколога в Бердске находится на конец 2017 года — 3211 человек (общее число жителей Бердска 103 тысячи человек). Число пациентов на диспансерном наблюдении 5 лет и более составляет 1675 (52,2%) процента.

Статистика

474 человека в 2017 году заболели раком в Бердске, 2016 году 446

В 2017 году врачи диагностировали рак молочной железы у 72 бердчанок, в 2016 году эта патология была выявлена у 62 женщин.

У мужчин тоже есть молочная железа, но рак молочной железы у них встречается в 100 раз реже, чем у женщин. На втором месте по распространенности в 2017 году — рак ободочной кишки (54 человека), на 3 месте — рак кожи (52 человека), на 4 месте — рак легких (32 человека).

Автор видео Елена Белоусова



Онкологическое заболевание не приговор

Первая встреча с этим диагнозом очень тяжелая.

— Конечно, когда человек узнает, что у него рак, это для него, как гром среди ясного неба, — отмечает Виктор Васильевич. — Но, это не приговор. Онкологические заболевания поддаются лечению. В первых двух стадиях благополучное лечение и выздоровление возможно в 80-90% при разной локализации, при 3 стадии — 60-70%.

Факторы риска развития онкологических заболеваний

Наследственная предрасположенность.

Если в семье близкие родственники умерли от онкологии до 50 лет, то у вас должна быть онкологическая настороженность.

Курение.

По статистике, из 10 пациентов, у которых обнаруживается рак легких, 9 — курильщики. Большой риск имеют пассивные курильщики, которые зачастую стоят рядом и «курят», сами того не подозревая, что тоже тоже потребляет никотин.

По статистике курение дает большой процент онкологии и не только легких. У курильщиков страдают слизистая полости рта, гортани, желудка, мочевого пузыря.

Неправильное питание и алкоголь

Избыточное потребление жирной и острой пищи, копченостей и недостаточное потребление овощей и фруктов провоцирует развитие рака ободочной кишки.

Замечено, что в странах, где основной рацион — фрукты и овощи, эта патология практически не встречается, к примеру, в африканских странах.

Злоупотребление калорийной пищей ведет к повышенной массе тела. Онкологами замечено, что у людей с ожирением онкологические заболевания встречаются в два раза чем у людей с нормальной массой тела и физически активных.

Злоупотребление алкоголем увеличивает вероятность развития рака поджелудочной железы и печени, который сложно диагностируется и лечится.

Профилактика

— Если вы планируете прожить долгую жизнь, правильно питаетесь и ведите здоровый образ жизни. Самое главное будьте медицински активными, — подчеркивает доктор.

Коварность рака в том, что на первой и второй стадии это заболевание протекает бессимптомно. Человек может чувствовать дискомфорт — здесь немного поболит, там немного поколет.

— Если вы заботитесь о своем здоровье — обследуйтесь. Дорогие женщины, здоровая грудь — лучшее, что вам дала природа. Поэтому, ежемесячно с 6 по 12 день менструального цикла проводите самообследование груди. Посещайте гинеколога ежегодно. После 39 лет делайте маммографию, — советует специалист.

К сожалению, последние годы рак предстательной железы не редкость. В 2017 году — 29 мужчин в Бердске заболели этим, в 2016 году — 31.

Поэтому мужчинам после 45 лет нельзя ленитесь и нужно обследоваться на исключение рака предстательной железы.

В Бердске с 2013 года, как и по все России, работает программа по диспансеризации населения. С 21 года, с кратностью один раз в три года, каждый желающий бесплатно может пройти обследование на выявление рака и других опасных заболеваний.