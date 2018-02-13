Сенаторам «просторят» резиденцию за 1,6 млрд рублей

После отказа от создания парламентского центра на северо-западе Москвы Федеральное собрание расширит свои владения в историческом центре столицы. Вслед за реконструкцией здания Госдумы начнется строительство восьмиэтажного здания Совета федерации (СФ) с переходом в нынешнюю резиденцию. Кабинетов в ней не хватает для 90 сенаторов и новых членов СФ, которых вправе назначить президент. Оба проекта (общей стоимостью более 2,3 млрд руб.) реализует управделами президента (УДП) одновременно с реконструкцией Дома правительства и комплекса «Старая площадь», где размещаются чиновники кремлевской администрации.

«Строительство административного здания с парковочными машино-местами и надземным переходом в здание СФ» по адресу: Петровка, 17, стр. 19 запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). На разработку проекта в 2018 году выделено 60 млн руб., на строительство в 2019 и 2020 годах — в целом 1,63 млрд руб. Стройка запланирована на задворках двух занимаемых СФ на Большой Дмитровке основных объектов — бывшего здания Госстроя (1983 года постройки) и соседнего архитектурного памятника.

Заказчиком проекта выступает УДП, отвечающее за эксплуатацию всех зданий высших органов власти. Проектировать здание будет НИЦ «Строительство» во главе с бывшим главным архитектором Москвы Александром Кузьминым, рассказал “Ъ” источник в СФ. Данные о заключенных с НИЦ госконтрактах не опубликованы, но сам проектировщик уже заказал ГБУ «Мосгеотрест» как единственному поставщику разработку плана участка стройки за 496,5 тыс. руб.

Расположенное там ветхое здание 1917 года постройки будет снесено, на его месте, по словам собеседников “Ъ” в СФ, будет построено здание высотой восемь этажей (в том числе два подземных), соединенное переходом с главным корпусом. Это позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов (более половины их общего числа — 170) и сотрудников аппарата, которые вынуждены работать в здании на Новом Арбате (оно будет освобождено и передано УДП). Кроме того, кабинеты понадобятся для 17 потенциальных членов СФ, которые могут быть назначены по «президентской квоте» (соответствующие поправки к Конституции приняты в 2014 году, но места в верхней палате до сих пор пустуют). Как пояснил “Ъ” один из сотрудников СФ, «одни сенаторы не могут быть равнее других», поэтому их размещение по разным адресам вызывало недовольство «отселенных». Площадь проектируемого корпуса составит до 14 тыс. кв. м, что почти удвоит занимаемую сейчас СФ площадь в этом квартале.

Отметим, что этот проект был предусмотрен еще указом президента Бориса Ельцина от 6 марта 1996 года «О реконструкции, техническом переоснащении и расширении комплекса зданий СФ». Для строительства на прилегающих к нему территориях «административного здания и гостиницы на 200 номеров» Борис Ельцин распорядился привлечь иностранный кредит и высококвалифицированных специалистов, разрешив начать стройку «до утверждения проектно-сметной документации», «применять высококачественные стройматериалы: естественный камень, цветные металлы, ценные породы дерева, художественное литье, лепнину», повышенные тарифы и смету.

Мэр Юрий Лужков, в соответствии с указом, велел выселить из здания на Петровке ПТУ и поручил Москомархитектуре «представить предложения по размещению здания гостиницы типа “четыре звезды” на 200 мест для СФ в пределах пешеходной доступности от зданий СФ на Большой Дмитровке».

Однако после кризиса 1998 года власти от идеи кредита отказались, правительство распорядилось начать стройку на Петровке лишь после того, как планы строительства единого парламентского центра в Нижних Мневниках были фактически аннулированы. Напомним, это подтверждал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя планы реконструкции здания Госдумы на Охотном Ряду. Она запланирована на 2018 год, согласно ФАИП, на это выделено 710,4 млн руб. Для гостиницы спустя 20 лет после указа президента места рядом со зданием СФ уже нет, подтвердил источник “Ъ”, отметив, что строительство нового административного корпуса осложняет спецрежим окружающих стройплощадку объектов.

Кроме расширения парламентских площадей, УДП после президентских выборов займется реконструкцией Дома правительства на Краснопресненской набережной. По словам пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, «работы будут касаться некоторых обветшалых элементов фасада и ряда залов для проведения мероприятий, которые не ремонтировались более 15 лет». Напомним, Белый дом, в котором раньше заседал Верховный совет РФ, пришлось восстанавливать после его обороны во время конституционного кризиса 1993 года.

Госпожа Тимакова отметила, что работы будут проводиться постепенно — с учетом ограниченности выделяемых средств и чтобы не мешать текущей работе. Согласно ФАИП, в 2018–2020 годах на это выделено 513,5 млн руб., общий объем инвестиций на реконструкцию комплекса с 2007 по 2021 год должен составить 5,821 млрд руб. Ранее УДП также реконструировало за 1,26 млрд руб. бывший особняк Варвары Морозовой на Воздвиженке, 14, он был приспособлен под дом приемов правительства «для временного размещения глав иностранных делегаций» с зимним садом и закрытым бассейном под ним, говорится на сайте проектировщика Сергея Ткаченко. В 2017 году УДП планировало заказать проект «реконструкции здания правительства с надстройкой» на Миусской площади, однако в этом году объект в ФАИП не фигурирует.

Отметим, что в 2019 году должна завершиться и десятилетняя реконструкция высотного здания МИДа по заказу самого министерства: ее стоимость превысит 10 млрд руб., из них осталось освоить 1,88 млрд в 2018 году и 1,65 млрд руб.— в 2019-м.

Между тем УДП продолжает реконструировать для размещения чиновников администрации президента комплекс «Старая площадь»: по данным ФАИП, три здания в рамках проекта стоимостью 1,67 млрд руб. (к концу 2019 года осталось освоить 851 млн руб.), в 2021 году будет готово здание конференц-зала, на него осталось потратить более 1,1 млрд руб. Ранее были реконструированы холодильная станция и здание столовой общей стоимостью более 1,9 млрд руб. Еще 335 млн руб. были потрачены на «мероприятия по повышению безопасности с учетом воссоздания фрагментов Китайгородской стены» (от воссоздания в итоге отказались).