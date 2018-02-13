86 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Водитель автомобиля, камаз ООО Эльдимо 40000 (913) 9553445

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 25000 (38341) 54323

Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ № 9 25000 (38341) 54323

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса) Школа 1, МБОУ СОШ 18100 (38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru

Учитель (преподаватель) физики, математика Школа 1, МБОУ СОШ 18100 (38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru

Педагог-психолог МБОУ «СОШ №10″Пересвет» 15000 (38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МБОУ «СОШ №10″Пересвет» 15000 (38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английский языка МБОУ «СОШ №10″Пересвет» 15000 (38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Учитель (преподаватель) математики МБОУ «СОШ №10″Пересвет» 15000 (38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Инженер-технолог, стажировка ТАЙРА, НЭМЗ ООО 25000 (383) 3450377, (383) 3451730

personal@tayra.ru

Инженер-конструктор, стажировка ТАЙРА, НЭМЗ ООО 30000 (383) 3450377, (383) 3451730

personal@tayra.ru

Корреспондент издательства, редакции газет и журналов, ведущий ГАУ НСО Издательский дом Советская Сибирь 20000 (38341) 20390

b-new@ngs.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту столового оборудования Тимуровец МКУДО ГООЦ 14000 (383) 3252583, (383) 3252581

secretar_timur@timurovets.com

Слесарь-ремонтник Тимуровец МКУДО ГООЦ 14000 (383) 3252583, (383) 3252581

secretar_timur@timurovets.com

Слесарь-сантехник Тимуровец МКУДО ГООЦ 14000 (383) 3252583, (383) 3252581

secretar_timur@timurovets.com

Медицинская сестра по массажу Тимуровец МКУДО ГООЦ 19000 (383) 3252583, (383) 3252581

secretar_timur@timurovets.com

Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) Тимуровец МКУДО ГООЦ 19000 (383) 3252583, (383) 3252581

secretar_timur@timurovets.com

Заведующий столовой Тимуровец МКУДО ГООЦ 25000 (383) 3252583, (383) 3252581

secretar_timur@timurovets.com

Водитель автомобиля, ритуальные услуги кат. д ИП Кочегарова О.И. 20000 (923) 1396419, (923) 1396449

sad-zvezdochka@mail.ru

Калькулятор МБОУ СОШ №2 «Спектр» 12000 (38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Столяр, ученик Ксилема,ООО 20000 (38341) 42626

vashenkoaa@ya.ru

Столяр 3 разряда-5 разряда Ксилема,ООО 27000 (38341) 42626

vashenkoaa@ya.ru

Водитель автомобиля, кат. d СВ-АВТОЛАЙН,ООО 11861 (38341) 57955

ehkspress-servis@yandex.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО 15000 (38341) 30866, (38341) 37144

okbpk@bk.ru

Директор (заведующий) зала (выставочного, демонстрационного и др.) Бердский историко-художественный музей, МБУ 18000 (38341) 53155

muz970@mail.ru

Специалист Бердский историко-художественный музей, МБУ 15000 (38341) 53155

muz970@mail.ru

Слесарь-ремонтник Сибинвестпром, ООО 12000 (923) 1100220

Механик, технологической установки Вторнефтепродукт, ООО 35000 (38341) 28134, (38341) 21680

agat01@ngs.ru

Оператор технологических установок Вторнефтепродукт, ООО 25000 (38341) 28134, (38341) 21680

agat01@ngs.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «БЭМЗ» 20000 (38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» 20000 (38341) 22069

Старший Полицейский Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» 20000 (38341) 22069

Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО 11861 (38341) 57955, (38341) 57997

ehkspress-servis@yandex.ru

Помощник руководителя и специалиста Менеджер, в счет установленной квоты рабочих мест для детей, ищущих работу АО «Виртекс» 12069 (383) 2125944, (913) 9002022, (983) 3156797

das@virtex-food.ru

Грузчик Теплогенерирующая компания — 1,ООО 14000 (38341) 58006

anton.v.blinov@gmail.com

Продавец-консультант, в счет устаовленной квоты для инвалидов ИП Болтрукевич К.В. 14000 (913) 4519507, (38341) 38885

job@prodsib.com

Учитель-дефектолог, дефектология МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 15000 (38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru

Пекарь, производство выпечки в школьной столовой МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 15000 (38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru

Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» 15000 (38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич В.К. 14250 (38341) 38885, (913) 4519507

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В 14250 (38341) 38885, (913) 4519507

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кондитер,ООО 11500 (38341) 38885, (913) 4519507

job@prodsib.com

Инженер-технолог пищевой промышленности Кондитер,ООО 30000 (38341) 38885, (913) 4519507

job@prodsib.com

Инженер по снабжению ООО «Доминанта» 30000 (383) 3638392

Инженер-электроник ООО «Доминанта» 30000 (383) 3638392

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО 14000 (38341) 38885, (913) 4519507

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО 14000 (38341) 38885, (913) 4519507

job@prodsib.com

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» 11500 (913) 4519507, (38341) 38455, (38341) 38459

job@prodsib.com

Бухгалтер АО ПК «Продсиб» 25000 (38341) 38455

Ученик Продавец-консультант, в счет квоты для трудоустройства детей, ищущих работу ИП Болтрукевич В.В. 14000 (38341) 38885, (913) 4519507

job@prodsib.com

Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич В.В. 14000 (38341) 38459

Кухонный рабочий Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895

Кухонный рабочий Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895

Мойщик посуды Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895

Водитель автомобиля Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 15000 (923) 1581895

Грузчик Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895

Дворник Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895

Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУЦРР № 28 «Огонек» 11861 (38341) 44492

bsk_du28@mail.ru

Водитель автомобиля, старший инструктор по вождению пожарной машины ФГКУ «5 отряд ФПС по Новосибирской области» 21000 (38341) 41734

Младший воспитатель Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ 11862 (38341) 49393, (38341) 49304

kadrovik.madou21@mail.ru

Гальваник АО «БЭМЗ» 15000 (38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Водитель автомобиля, экспедитор, кат. в Живая вода,ООО 25000 (38341) 25091, (903) 0760502

life_water@rambler.ru

Оператор абонентского отдела 1 категории (класса) «Совкомбанк» ПАО 11861 (383) 3340606

Оператор абонентского отдела 1 категории (класса), работа на телефоне «Совкомбанк» ПАО 11861 (983) 5512039

kornikovaov@sovcombank.ru

Бармен ООО «Фантазия вкуса» 12000 (913) 9084405

haleckaya@fantaziavkusa.ru

Гардеробщик ООО «Фантазия вкуса» 11861 (913) 9084405

haleckaya@fantaziavkusa.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, в учет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ «Экономический лицей» 11861 (38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Портье Сосновка,ЗАО 13000 (38341) 26294

e.titenkova@sosnovka.biz

Горничная Сосновка,ЗАО 12000 (38341) 26294

e.titenkova@sosnovka.biz

Уборщик производственных и служебных помещений, в столовую Сосновка,ЗАО 11861 (38341) 26294

e.titenkova@sosnovka.biz

Водитель автомобиля, кат. d Сосновка,ЗАО 15000 (38341) 26294

e.titenkova@sosnovka.biz

Врач-терапевт, в медицинский центр Сосновка,ЗАО 20000 (38341) 26294

e.titenkova@sosnovka.biz

Повар 5 разряда, в центр ресторанов Сосновка,ЗАО 12000 (38341) 26294

e.titenkova@sosnovka.biz

Пекарь, в подразделение основного производства центра питания Сосновка,ЗАО 12000 (38341) 26294

e.titenkova@sosnovka.biz

Официант, в подразделение основного производства центра питания Сосновка,ЗАО 12500 (38341) 26294

e.titenkova@sosnovka.biz

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Типография Центр» 12000 (38341) 40208, (383) 3283020

peshkova@centerprint.ru

Электрик участка Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 18000 (923) 1581895

Директор (начальник) котельной, заместитель, заместитель начальника котельного цеха по эксплуатации котельного оборудования Теплогенерирующая компания — 1,ООО 46582 (38341) 60095

ok@tgk1.org

Швея, одежда для военно-спортивных игр ООО «Ис компани» 11861 (913) 9060654

borooksan@yandex.ru

Парикмахер 3 разряда-3 разряда, универсал ИП Солодовникова О.К. 12000 (913) 9040544, (913) 3973677

mokko_berdsk@mail.ru

Маникюрша, педикюрша ИП Солодовникова О.К. 12000 (913) 9040544, (913) 3973677

mokko_berdsk@mail.ru

Музыкальный руководитель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ №19 «Шустрик» 18000 (38341) 22681

bsk_du19@mail.ru

Психолог МБДОУ №19 «Шустрик» 15000 (38341) 22681

bsk_du19@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений Шапки и шляпки, ООО 12000 (965) 8253857

ok@kroha-enot.com