КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю на Микрорайоне!
Продам 1-ю-студию, 8-913-701-2341 Алена
Продам 3-ю
Продам 3-ю, 8-913-701-2341 Алена
Продам 3-ю на Микрорайоне!
Продам 3-ю на Микрорайоне! 8-913-701-2341 Алена
Продам 2-ю на Микрорайоне! 8-913-701-2341 Алена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Уборщица воровала золотые украшения у нанимателей в Новосибирске

Военную технику на $1,3 млрд поставит США в Европу

12 избирателей из других регионов выберут президента в Бердске

В сговоре с больницами Москвы фармкомпании поставляли лекарства на 644 млн рублей

На месте крушения Ан-148 найдены 1,4 тыс. фрагментов тел‍ в Подмосковье

86 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска

Рак груди лидирует среди онкозаболеваний в Бердске

Гость убил гантелей жителя Новосибирска

В Евросоюзе ликвидировали банковскую тайну

Сенаторам «просторят» резиденцию за 1,6 млрд рублей

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


86 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска

Вакансии работодателей на середину февраля.

13.02.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

86 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска

Меньше ста вакансий предлагает ЦЗН Бердска в феврале

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель автомобиля, камаз ООО Эльдимо 40000 (913) 9553445
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 25000 (38341) 54323
Учитель (преподаватель) математики МБОУ СОШ № 9 25000 (38341) 54323
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса) Школа 1, МБОУ СОШ 18100 (38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Учитель (преподаватель) физики,  математика Школа 1, МБОУ СОШ 18100 (38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Педагог-психолог МБОУ «СОШ №10″Пересвет» 15000 (38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов МБОУ «СОШ №10″Пересвет» 15000 (38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английский языка МБОУ «СОШ №10″Пересвет» 15000 (38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Учитель (преподаватель) математики МБОУ «СОШ №10″Пересвет» 15000 (38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Инженер-технолог, стажировка ТАЙРА, НЭМЗ ООО 25000 (383) 3450377, (383) 3451730
personal@tayra.ru
Инженер-конструктор, стажировка ТАЙРА, НЭМЗ ООО 30000 (383) 3450377, (383) 3451730
personal@tayra.ru
Корреспондент издательства, редакции газет и журналов, ведущий ГАУ НСО Издательский дом Советская Сибирь 20000 (38341) 20390
b-new@ngs.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту столового оборудования Тимуровец МКУДО ГООЦ 14000 (383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
Слесарь-ремонтник Тимуровец МКУДО ГООЦ 14000 (383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
Слесарь-сантехник Тимуровец МКУДО ГООЦ 14000 (383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
Медицинская сестра по массажу Тимуровец МКУДО ГООЦ 19000 (383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) Тимуровец МКУДО ГООЦ 19000 (383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
Заведующий столовой Тимуровец МКУДО ГООЦ 25000 (383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
Водитель автомобиля, ритуальные услуги кат. д ИП Кочегарова О.И. 20000 (923) 1396419, (923) 1396449
sad-zvezdochka@mail.ru
Калькулятор МБОУ СОШ №2 «Спектр» 12000 (38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Столяр, ученик Ксилема,ООО 20000 (38341) 42626
vashenkoaa@ya.ru
Столяр 3 разряда-5 разряда Ксилема,ООО 27000 (38341) 42626
vashenkoaa@ya.ru
Водитель автомобиля, кат. d СВ-АВТОЛАЙН,ООО 11861 (38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО 15000 (38341) 30866, (38341) 37144
okbpk@bk.ru
Директор (заведующий) зала (выставочного, демонстрационного и др.) Бердский историко-художественный музей, МБУ 18000 (38341) 53155
muz970@mail.ru
Специалист Бердский историко-художественный музей, МБУ 15000 (38341) 53155
muz970@mail.ru
Слесарь-ремонтник Сибинвестпром, ООО 12000 (923) 1100220
Механик, технологической установки Вторнефтепродукт, ООО 35000 (38341) 28134, (38341) 21680
agat01@ngs.ru
Оператор технологических установок Вторнефтепродукт, ООО 25000 (38341) 28134, (38341) 21680
agat01@ngs.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «БЭМЗ» 20000 (38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» 20000 (38341) 22069
Старший Полицейский Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» 20000 (38341) 22069
Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО 11861 (38341) 57955, (38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
Помощник руководителя и специалиста Менеджер, в счет установленной квоты рабочих мест для детей, ищущих работу АО «Виртекс» 12069 (383) 2125944, (913) 9002022, (983) 3156797
das@virtex-food.ru
Грузчик Теплогенерирующая компания — 1,ООО 14000 (38341) 58006
anton.v.blinov@gmail.com
Продавец-консультант, в счет устаовленной квоты для инвалидов ИП Болтрукевич К.В. 14000 (913) 4519507, (38341) 38885
job@prodsib.com
Учитель-дефектолог, дефектология МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 15000 (38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Пекарь, производство  выпечки в школьной столовой МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 15000 (38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» 15000 (38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич В.К. 14250 (38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич А.В 14250 (38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кондитер,ООО 11500 (38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
Инженер-технолог пищевой промышленности Кондитер,ООО 30000 (38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
Инженер по снабжению ООО «Доминанта» 30000 (383) 3638392
Инженер-электроник ООО «Доминанта» 30000 (383) 3638392
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг 2, ООО 14000 (38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ПродТорг,ООО 14000 (38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов АО ПК «Продсиб» 11500 (913) 4519507, (38341) 38455, (38341) 38459
job@prodsib.com
Бухгалтер АО ПК «Продсиб» 25000 (38341) 38455
Ученик Продавец-консультант, в счет квоты для трудоустройства детей, ищущих работу ИП Болтрукевич В.В. 14000 (38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ИП Болтрукевич В.В. 14000 (38341) 38459
Кухонный рабочий Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895
Кухонный рабочий Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895
Мойщик посуды Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895
Водитель автомобиля Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 15000 (923) 1581895
Грузчик Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895
Дворник Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 11861 (923) 1581895
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУЦРР № 28 «Огонек» 11861 (38341) 44492
bsk_du28@mail.ru
Водитель автомобиля, старший инструктор по вождению пожарной машины ФГКУ «5 отряд ФПС по Новосибирской области» 21000 (38341) 41734
Младший воспитатель Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ 11862 (38341) 49393, (38341) 49304
kadrovik.madou21@mail.ru
Гальваник АО «БЭМЗ» 15000 (38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Водитель автомобиля, экспедитор, кат. в Живая вода,ООО 25000 (38341) 25091, (903) 0760502
life_water@rambler.ru
Оператор абонентского отдела 1 категории (класса) «Совкомбанк» ПАО 11861 (383) 3340606
Оператор абонентского отдела 1 категории (класса), работа на телефоне «Совкомбанк» ПАО 11861 (983) 5512039
kornikovaov@sovcombank.ru
Бармен ООО «Фантазия вкуса» 12000 (913) 9084405
haleckaya@fantaziavkusa.ru
Гардеробщик ООО «Фантазия вкуса» 11861 (913) 9084405
haleckaya@fantaziavkusa.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в учет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАОУ «Экономический лицей» 11861 (38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Портье Сосновка,ЗАО 13000 (38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
Горничная Сосновка,ЗАО 12000 (38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
Уборщик производственных и служебных помещений, в столовую Сосновка,ЗАО 11861 (38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
Водитель автомобиля, кат. d Сосновка,ЗАО 15000 (38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
Врач-терапевт, в медицинский центр Сосновка,ЗАО 20000 (38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
Повар 5 разряда, в центр ресторанов Сосновка,ЗАО 12000 (38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
Пекарь, в подразделение основного производства центра питания Сосновка,ЗАО 12000 (38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
Официант, в подразделение основного производства центра питания Сосновка,ЗАО 12500 (38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «Типография Центр» 12000 (38341) 40208, (383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Электрик участка Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ 18000 (923) 1581895
Директор (начальник) котельной, заместитель, заместитель начальника котельного цеха по эксплуатации котельного оборудования Теплогенерирующая компания — 1,ООО 46582 (38341) 60095
ok@tgk1.org
Швея, одежда для военно-спортивных игр ООО «Ис компани» 11861 (913) 9060654
borooksan@yandex.ru
Парикмахер 3 разряда-3 разряда, универсал ИП Солодовникова О.К. 12000 (913) 9040544, (913) 3973677
mokko_berdsk@mail.ru
Маникюрша, педикюрша ИП Солодовникова О.К. 12000 (913) 9040544, (913) 3973677
mokko_berdsk@mail.ru
Музыкальный руководитель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБДОУ №19 «Шустрик» 18000 (38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
Психолог МБДОУ №19 «Шустрик» 15000 (38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Шапки и шляпки, ООО 12000 (965) 8253857
ok@kroha-enot.com
Столяр ГБУЗ НСО «БЦГБ» 11861 (38341) 26656
berdskok@ngs.ru

Еще вакансии Бердска и Искитима на  сайте РаботаНСО.ру


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Уборщица воровала золотые украшения у нанимателей в Новосибирске Военную технику на $1,3 млрд поставит США в Европу Риелтор в Бердске осуждена за присвоение полумиллиона рублей

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

МРТ в Клинике Санитас. Онкопоиск со скидкой более 50%
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика