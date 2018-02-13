86 вакансий предлагает Центр занятости населения Бердска

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Водитель автомобиля, камаз
|ООО Эльдимо
|40000
|(913) 9553445
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы
|МБОУ СОШ № 9
|25000
|(38341) 54323
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ СОШ № 9
|25000
|(38341) 54323
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса)
|Школа 1, МБОУ СОШ
|18100
|(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Учитель (преподаватель) физики, математика
|Школа 1, МБОУ СОШ
|18100
|(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Педагог-психолог
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|15000
|(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Учитель (средней квалификации), учитель начальных классов
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|15000
|(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, учитель английский языка
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|15000
|(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Учитель (преподаватель) математики
|МБОУ «СОШ №10″Пересвет»
|15000
|(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Инженер-технолог, стажировка
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|25000
|(383) 3450377, (383) 3451730
personal@tayra.ru
|Инженер-конструктор, стажировка
|ТАЙРА, НЭМЗ ООО
|30000
|(383) 3450377, (383) 3451730
personal@tayra.ru
|Корреспондент издательства, редакции газет и журналов, ведущий
|ГАУ НСО Издательский дом Советская Сибирь
|20000
|(38341) 20390
b-new@ngs.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, по ремонту столового оборудования
|Тимуровец МКУДО ГООЦ
|14000
|(383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
|Слесарь-ремонтник
|Тимуровец МКУДО ГООЦ
|14000
|(383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
|Слесарь-сантехник
|Тимуровец МКУДО ГООЦ
|14000
|(383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
|Медицинская сестра по массажу
|Тимуровец МКУДО ГООЦ
|19000
|(383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
|Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
|Тимуровец МКУДО ГООЦ
|19000
|(383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
|Заведующий столовой
|Тимуровец МКУДО ГООЦ
|25000
|(383) 3252583, (383) 3252581
secretar_timur@timurovets.com
|Водитель автомобиля, ритуальные услуги кат. д
|ИП Кочегарова О.И.
|20000
|(923) 1396419, (923) 1396449
sad-zvezdochka@mail.ru
|Калькулятор
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|12000
|(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Столяр, ученик
|Ксилема,ООО
|20000
|(38341) 42626
vashenkoaa@ya.ru
|Столяр 3 разряда-5 разряда
|Ксилема,ООО
|27000
|(38341) 42626
vashenkoaa@ya.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|СВ-АВТОЛАЙН,ООО
|11861
|(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|15000
|(38341) 30866, (38341) 37144
okbpk@bk.ru
|Директор (заведующий) зала (выставочного, демонстрационного и др.)
|Бердский историко-художественный музей, МБУ
|18000
|(38341) 53155
muz970@mail.ru
|Специалист
|Бердский историко-художественный музей, МБУ
|15000
|(38341) 53155
muz970@mail.ru
|Слесарь-ремонтник
|Сибинвестпром, ООО
|12000
|(923) 1100220
|Механик, технологической установки
|Вторнефтепродукт, ООО
|35000
|(38341) 28134, (38341) 21680
agat01@ngs.ru
|Оператор технологических установок
|Вторнефтепродукт, ООО
|25000
|(38341) 28134, (38341) 21680
agat01@ngs.ru
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|АО «БЭМЗ»
|20000
|(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Полицейский-водитель
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|20000
|(38341) 22069
|Старший Полицейский
|Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области»
|20000
|(38341) 22069
|Водитель автомобиля, категория д
|Экспресс-сервис,ООО
|11861
|(38341) 57955, (38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
|Помощник руководителя и специалиста Менеджер, в счет установленной квоты рабочих мест для детей, ищущих работу
|АО «Виртекс»
|12069
|(383) 2125944, (913) 9002022, (983) 3156797
das@virtex-food.ru
|Грузчик
|Теплогенерирующая компания — 1,ООО
|14000
|(38341) 58006
anton.v.blinov@gmail.com
|Продавец-консультант, в счет устаовленной квоты для инвалидов
|ИП Болтрукевич К.В.
|14000
|(913) 4519507, (38341) 38885
job@prodsib.com
|Учитель-дефектолог, дефектология
|МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»
|15000
|(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Пекарь, производство выпечки в школьной столовой
|МБОУ СОШ № 3 «Пеликан»
|15000
|(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО «Квартал-С»
|15000
|(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич В.К.
|14250
|(38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич А.В
|14250
|(38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Кондитер,ООО
|11500
|(38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
|Инженер-технолог пищевой промышленности
|Кондитер,ООО
|30000
|(38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
|Инженер по снабжению
|ООО «Доминанта»
|30000
|(383) 3638392
|Инженер-электроник
|ООО «Доминанта»
|30000
|(383) 3638392
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг 2, ООО
|14000
|(38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ПродТорг,ООО
|14000
|(38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|АО ПК «Продсиб»
|11500
|(913) 4519507, (38341) 38455, (38341) 38459
job@prodsib.com
|Бухгалтер
|АО ПК «Продсиб»
|25000
|(38341) 38455
|Ученик Продавец-консультант, в счет квоты для трудоустройства детей, ищущих работу
|ИП Болтрукевич В.В.
|14000
|(38341) 38885, (913) 4519507
job@prodsib.com
|Продавец-консультант, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ИП Болтрукевич В.В.
|14000
|(38341) 38459
|Кухонный рабочий
|Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ
|11861
|(923) 1581895
|Кухонный рабочий
|Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ
|11861
|(923) 1581895
|Мойщик посуды
|Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ
|11861
|(923) 1581895
|Водитель автомобиля
|Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ
|15000
|(923) 1581895
|Грузчик
|Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ
|11861
|(923) 1581895
|Дворник
|Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ
|11861
|(923) 1581895
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБДОУЦРР № 28 «Огонек»
|11861
|(38341) 44492
bsk_du28@mail.ru
|Водитель автомобиля, старший инструктор по вождению пожарной машины
|ФГКУ «5 отряд ФПС по Новосибирской области»
|21000
|(38341) 41734
|Младший воспитатель
|Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ
|11862
|(38341) 49393, (38341) 49304
kadrovik.madou21@mail.ru
|Гальваник
|АО «БЭМЗ»
|15000
|(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Водитель автомобиля, экспедитор, кат. в
|Живая вода,ООО
|25000
|(38341) 25091, (903) 0760502
life_water@rambler.ru
|Оператор абонентского отдела 1 категории (класса)
|«Совкомбанк» ПАО
|11861
|(383) 3340606
|Оператор абонентского отдела 1 категории (класса), работа на телефоне
|«Совкомбанк» ПАО
|11861
|(983) 5512039
kornikovaov@sovcombank.ru
|Бармен
|ООО «Фантазия вкуса»
|12000
|(913) 9084405
haleckaya@fantaziavkusa.ru
|Гардеробщик
|ООО «Фантазия вкуса»
|11861
|(913) 9084405
haleckaya@fantaziavkusa.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений, в учет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАОУ «Экономический лицей»
|11861
|(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Портье
|Сосновка,ЗАО
|13000
|(38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
|Горничная
|Сосновка,ЗАО
|12000
|(38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
|Уборщик производственных и служебных помещений, в столовую
|Сосновка,ЗАО
|11861
|(38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
|Водитель автомобиля, кат. d
|Сосновка,ЗАО
|15000
|(38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
|Врач-терапевт, в медицинский центр
|Сосновка,ЗАО
|20000
|(38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
|Повар 5 разряда, в центр ресторанов
|Сосновка,ЗАО
|12000
|(38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
|Пекарь, в подразделение основного производства центра питания
|Сосновка,ЗАО
|12000
|(38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
|Официант, в подразделение основного производства центра питания
|Сосновка,ЗАО
|12500
|(38341) 26294
e.titenkova@sosnovka.biz
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «Типография Центр»
|12000
|(38341) 40208, (383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
|Электрик участка
|Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ
|18000
|(923) 1581895
|Директор (начальник) котельной, заместитель, заместитель начальника котельного цеха по эксплуатации котельного оборудования
|Теплогенерирующая компания — 1,ООО
|46582
|(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Швея, одежда для военно-спортивных игр
|ООО «Ис компани»
|11861
|(913) 9060654
borooksan@yandex.ru
|Парикмахер 3 разряда-3 разряда, универсал
|ИП Солодовникова О.К.
|12000
|(913) 9040544, (913) 3973677
mokko_berdsk@mail.ru
|Маникюрша, педикюрша
|ИП Солодовникова О.К.
|12000
|(913) 9040544, (913) 3973677
mokko_berdsk@mail.ru
|Музыкальный руководитель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБДОУ №19 «Шустрик»
|18000
|(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
|Психолог
|МБДОУ №19 «Шустрик»
|15000
|(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Шапки и шляпки, ООО
|12000
|(965) 8253857
ok@kroha-enot.com
|Столяр
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|11861
|(38341) 26656
berdskok@ngs.ru