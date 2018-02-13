Замерзала на балконе 4-го этажа пенсионерка в Бердске

Неравнодушные прохожие и соседи спасли от переохлаждения 12 февраля пенсионерку в Бердске.

Бердчанка проходила мимо многоквартирного дома по ул. Комсомольской, когда услышала крик о помощи. Она оглянулась по сторонам и увидела на балконе четвертого этажа женщину. Именно она умоляла помочь ей.

Очевидица позвонила в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске, и рассказала, что пенсионерка замерзает на балконе.

Спасатели сообщили о происшествии в отдел МВД Бердска и выехали на место.

— Спасатели получили «отбой». Им сообщили, что соседи связались с родственниками пенсионерки, а те уже открыли квартиру и вывели пожилую женщину с балкона, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.