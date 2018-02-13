Погибли четверо россиян под огнем коалиции США в Сирии

В Сирии в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля, в день, когда американская коалиция против ИГ («Исламское государство», запрещенная в России организация) нанесла массированный удар по проасадовским силам в долине реки Евфрат, погибли по крайней мере четыре россиянина, которые были бойцами ЧВК Вагнера. Их имена назвала группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в своем Twitter со ссылкой на сообщения родственников и знакомых в социальных сетях.

По данным CIT, в Дэйр-эз-Зоре погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, а также Владимир Логинов из Калининградской области.

Владимир Логинов был сотником казачьего общества «Хутор «Прегольский», говорится в сообщении «Балтийского отдельного казачьего округа». Он «погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года, в районе сирийского Дейр-эз-Зора», при этом «защищая на дальних подступах нашу Родину от нашествия обезумевших варваров», говорится в сообщении округа. У Владимира Логинова остались жена и несовершеннолетние дети, сообщил РБК атаман Окружного казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ — Балтийский казачий союз Калининградской области» Максим Буга.

У погибшего в Сирии 38-летнего Станислава Матвеева из Асбеста остались жена и двое сыновей, восьми и шести лет, рассказал РБК его двоюродный брат Игорь Пацко. О гибели Станислава он узнал от родных. «Я даже не знал, что он уехал [в Сирию]. Я просто в шоке. Больно, конечно, в юности мы постоянно были вместе», — сказал Пацко. По его словам, семье неизвестна точная причина гибели, они ждут информации, а также ответа, доставят ли на родину тело погибшего. «Дата его смерти совпадает с датой американского авиаудара», — указал Пацко.

До Сирии Матвеев воевал на юго-востоке Украины, рассказал двоюродный брат и подтвердил его сослуживец Юрий Романов. «Из патриотических убеждений, защищал русских», — сказал Пацко. Станислав Матвеев не был кадровым российским военным, рассказал Игорь Пацко. «В детстве он жил в Донецкой области, там окончил техникум по рабочей специальности, а потом вернулся в Асбест и работал по профессии», — отметил Пацко.

«Как случилось так, что он пошел служить, я не знаю. Скорее всего, [благодаря] общим знакомым», — добавил брат.

Станислав Матвеев и Игорь Косотуров погибли в Сирии 7 февраля, подтвердила РБК друг Косотурова Любава Кочева. «Он по контракту уехал, как раньше на Украину ездил, там был ранен в ногу», — рассказала она. По ее словам, Матвеев и Косотуров вместе поехали в Сирию. Кочева пояснила, что Матвеев — крестный отец дочери Косотурова.

В Сирии также погиб национал-большевик Кирилл Ананьев (он был активистом запрещенной в России Национал-большевистской партии). Он погиб 7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского населенного пункта Хишам, рассказал «Медиазоне» сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин. Он подтвердил РБК эту информацию. «К сожалению, это так. Американская артиллерия разнесла колонну ЧВК Вагнера. Дата похорон [Ананьева] пока неизвестна», — рассказал Аверин.

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что в результате удара американской коалиции по сторонникам президента Сирии Башара Асада погибли «несколько российских военных советников». Боестолкновение произошло в районе газового месторождения Хашим. Американский телеканал CBS уточнил, что речь идет о «российских наемниках». Коалиция нанесла удар по проасадовским силам, когда те приблизились к зоне разграничения в долине реки Евфрат и обстреляли позиции «Сирийских демократических сил», которых поддерживают США.

В начале января в Бердске похоронили пилота Валерия Матвеева. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он погиб в Сирии 31 декабря 2017 года. Тогда рразбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое — пилоты Валерий Матвеев и Артем Кулиш.

Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.