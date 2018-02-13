Погибли четверо россиян под огнем коалиции США в Сирии

В Бердске похоронили летчика ВС России, погибшего в Сирии
В Сирии в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля, в день, когда американская коалиция против ИГ («Исламское государство», запрещенная в России организация) нанесла массированный удар по проасадовским силам в долине реки Евфрат, погибли по крайней мере четыре россиянина, которые были бойцами ЧВК Вагнера. Их имена назвала группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в своем Twitter со ссылкой на сообщения родственников и знакомых в социальных сетях.
По данным CIT, в Дэйр-эз-Зоре погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, а также Владимир Логинов из Калининградской области.
Владимир Логинов был сотником казачьего общества «Хутор «Прегольский», говорится в сообщении «Балтийского отдельного казачьего округа». Он «погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года, в районе сирийского Дейр-эз-Зора», при этом «защищая на дальних подступах нашу Родину от нашествия обезумевших варваров», говорится в сообщении округа. У Владимира Логинова остались жена и несовершеннолетние дети, сообщил РБК атаман Окружного казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ — Балтийский казачий союз Калининградской области» Максим Буга.
У погибшего в Сирии 38-летнего Станислава Матвеева из Асбеста остались жена и двое сыновей, восьми и шести лет, рассказал РБК его двоюродный брат Игорь Пацко. О гибели Станислава он узнал от родных. «Я даже не знал, что он уехал [в Сирию]. Я просто в шоке. Больно, конечно, в юности мы постоянно были вместе», — сказал Пацко. По его словам, семье неизвестна точная причина гибели, они ждут информации, а также ответа, доставят ли на родину тело погибшего. «Дата его смерти совпадает с датой американского авиаудара», — указал Пацко.
До Сирии Матвеев воевал на юго-востоке Украины, рассказал двоюродный брат и подтвердил его сослуживец Юрий Романов. «Из патриотических убеждений, защищал русских», — сказал Пацко. Станислав Матвеев не был кадровым российским военным, рассказал Игорь Пацко. «В детстве он жил в Донецкой области, там окончил техникум по рабочей специальности, а потом вернулся в Асбест и работал по профессии», — отметил Пацко.
«Как случилось так, что он пошел служить, я не знаю. Скорее всего, [благодаря] общим знакомым», — добавил брат.
Станислав Матвеев и Игорь Косотуров погибли в Сирии 7 февраля, подтвердила РБК друг Косотурова Любава Кочева. «Он по контракту уехал, как раньше на Украину ездил, там был ранен в ногу», — рассказала она. По ее словам, Матвеев и Косотуров вместе поехали в Сирию. Кочева пояснила, что Матвеев — крестный отец дочери Косотурова.
В Сирии также погиб национал-большевик Кирилл Ананьев (он был активистом запрещенной в России Национал-большевистской партии). Он погиб 7 февраля в бою на берегу реки Евфрат в районе сирийского населенного пункта Хишам, рассказал «Медиазоне» сопредседатель партии «Другая Россия» Александр Аверин. Он подтвердил РБК эту информацию. «К сожалению, это так. Американская артиллерия разнесла колонну ЧВК Вагнера. Дата похорон [Ананьева] пока неизвестна», — рассказал Аверин.
Ранее иранское агентство Fars сообщило, что в результате удара американской коалиции по сторонникам президента Сирии Башара Асада погибли «несколько российских военных советников». Боестолкновение произошло в районе газового месторождения Хашим. Американский телеканал CBS уточнил, что речь идет о «российских наемниках». Коалиция нанесла удар по проасадовским силам, когда те приблизились к зоне разграничения в долине реки Евфрат и обстреляли позиции «Сирийских демократических сил», которых поддерживают США.
В начале января в Бердске похоронили пилота Валерия Матвеева. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он погиб в Сирии 31 декабря 2017 года. Тогда рразбился российский военный вертолет Ми-24. Погибли двое — пилоты Валерий Матвеев и Артем Кулиш.
Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередачи. Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево). На разбившемся Ми-24 Валерий Матвеев был старшим штурманом.
Зачем?
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Ну, как зачем? Зачем становятся наёмниками?
Условный Вася, среднего интеллекта, без высшего образования, отслуживший в армии сидел в своём условном Мухосранске где нет вообще никакой серьёзной работы или крутил баранку за 30 000 в месяц, из них 15 отдавая за ипотеку и тут он узнаёт, что можно стать «Ихтамнетом» за не плохие деньги В 14-15 годах этот контингент потянулся к сепаратистам на Украину, после того, как там всё заржавело, они переползли в Сирию.
Как сообщает портал «ЧВК Инфо» Источник РБК, знакомый с деталями военной операции, заявил, что боец ЧВК, находящийся на базе в России, может рассчитывать на 80 тысяч руб. ежемесячно и до 500 тысяч руб. плюс премия — в зоне боевых действий в Сирии. Зарплата сотрудника ЧВК в Сирии редко превышала 250–300 тысяч рублей, уточнил разговоре с РБК офицер Минобороны. С минимальным порогом в 80 тысяч рублей он согласен, а среднюю зарплату для рядового оценивает в 150 тысяч рублей плюс боевые и компенсации. При максимальной численности «группы Вагнера» 2,5 тысяч человек их зарплата с августа 2015 года по август 2016 года могла составить от 2,4 млрд (при 80 тысяч рублей в месяц) до 7,5 млрд рублей. (при ежемесячных платежах 250 тысяч рублей). Стандартная компенсация родственникам погибшего бойца — до 5 млн рублей, пояснил источник, знакомый со структурой ЧВК Офицер Минобороны уточнил, что за погибшего родственника семьи получают 1 млн рублей, за ранения бойцам выплачивают до 500 тысяч рублей.
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Вот нисколько не жалко этих! А преступления тех, кто их послал ещё будут расследованы и они, надеюсь, получат по заслугам.
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Шли отжимать завод нефтяной, но его до этого отжали америкосы. Кто-то ещё верит путину что мы, мол, помогаем простому братскому сирийскому народу?
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Число россиян, ставших жертвами обстрела со стороны возглавляемой США международной коалиции в Сирии, исчисляется «десятками», заявил агентству Reuters атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга, знакомый с одним из погибших. Власти РФ продолжают отрицать гибель россиян в тот день, 7 февраля, когда группа проправительственных военных пересекла линию разграничения на реке Евфрат и, как считают в Пентагоне, попыталась захватить штаб «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемых Вашингтоном.
При этом в CIT признали, что точное количество погибших бойцов «ЧВК Вагнера» назвать пока невозможно.
Кроме того, бывший «министр обороны» ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой «надежный источник» заявил, что всеми погибшими, коих насчитывается около сотни человек, были россияне, а не сирийские военные, как утверждают в Минобороны РФ. Однако «под видом сирийцев», потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения «Вагнера», — подчеркнул он.
http://classic.newsru.com/russia/13feb2018/syriataman.html
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7 февраля, … погибли по крайней мере четыре россиянина, которые были бойцами ЧВК Вагнера.
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четыре? видео атаки видали? и вообще – нас там нет.
Министерство обороны РФ отрицает присутствие российских военных в районе инцидента и не подтверждает гибель своих бойцов, заявляя, что в столкновении участвовали «местные ополченцы».
По версии российского минобороны … атаке подверглись не поддерживаемые США бойцы СДС, а сирийские ополченцы.
При этом в ведомстве подчеркнули, что ополченцы, попавшие под удар коалиции, не согласовали свою операцию с командованием российской оперативной группы.
В МИД России дали более сдержанный комментарий. У Москвы возникла «масса вопросов» в связи с произошедшим, в том числе «в отношении той версии событий, которая представлена с подачи американской стороны», сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.
В Кремле ситуацию комментировать и вовсе не стали, сославшись на отсутствие детальной информации.
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не нагоняйте панику!
в сети видео из игрушки компьютерной симулятора распространяется, а некоторые принимают за видео!
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Не видали видео, да и вы тоже — не существует его. Если я не прав то дайте на него ссылку:)
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видео- это ролик из комп. игры который?
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Наверное имеется в виду тот знаменитый фейк от нашего министерства обороны. https://youtu.be/XQG44dMl5fg
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Вы не написали про то что они были убиты в группе планировавшей нападение на штаб противников Асада, в коотором были граждане и США. Курды и американца за неделю звонили русским и сообщали что знают о планах нападениях и будут обороняться, а наши отвечали что наших там не будет.
Источники подтверждающие и подробности в статье на Медузе :»Американцы обстреляли группу повстанцев в Сирии — и утверждают, что среди них были наемники-россияне Минобороны все отрицает»
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Newsader собрал значительное количество информации из открытых источников — СМИ, соцсетей и прочих ресурсов, — где сообщаются подробности крупного боя американских военнослужащих против российского подразделения, обернувшегося для россиян, вероятно, самыми серьезными потерями личного состава за всю сирийскую кампанию, которую проводит Россия с сентября 2015 года. Сведения основываются в том числе на аудиопереговорах российских наемников.
Предварительно можно говорить о первом в Сирии эпизоде гибели российских солдат от ударов американских сил. Число погибших россиян оценивается свыше 200 человек.
Отмечается, что в ходе операции американские дроны уничтожили артиллерию ЧВК «Вагнер», которая должна была прикрыть атакующую группу: «Говорят, что там даже собирать нечего, потому что все начисто разбомбили».
В Сети появилась аудиозапись переговоров российских наемников, которые подтверждают большие потери в результате американской атаки. Расшифровку переговоров цитирует в том числе издание Znak.com, опуская при этом огромное количество ненормативной лексики, обильно присутствующую в диалоге.
«Были пиндосы… Сначала артой (артиллерией) накрыли, потом подняли четыре вертушки (вертолеты) и в карусель запустили из крупнокалиберных пулеметов… У наших кроме автоматов ничего не было. Вообще устроили там ад. «Брат, ну смотри. Там 177 убитых — только 5-я рота. 2-ку практически не зацепило. Короче, 5-ку всю уничтожили, их раскатали там авиацией, вертушками, артиллерией, и курды с американцами на них поперли, у пацанов просто не было шансов, 5-ка легла почти вся», — сообщается на второй записи.
По данным четвертой записи, «из техники, говорит, уцелел один танк и один БРДМ, а все… остальные танки были уничтожены в первые минуты боя сразу». и т.д.
https://aurora.network/forum/topic/57099-u-patsanov-ne-bylo-shansov
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это ролик из компьютерной игры — че вы гоните!
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