Областной суд оставил в «одиночке» СИЗО начальника отдела МВД Бердска Сергея Проценко

В понедельник, 12 февраля, апелляционная инстанция Новосибирского областного суда вынесла решение оставить без изменения меру пресечения для начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко. Он остался в СИЗО, сообщили в областном суде корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск».

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентны источников, Сергей Алексеевич находится в одиночной камере. Однако чувствует себя очень плохо.

Адвокат Сергея Проценко Виктор Пешков в ходе заседания суда 1 февраля говорил, что его подзащитный страдает гипертонией. Более того, после ареста к нему вызывали фельдшера, который зафиксировал высокое давление у задержанного.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце января Бердск стал центром событий для криминальной хроники федерального масштаба. Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области, в отношении 54-летнего начальника бердской полиции и его 30-летней дочери возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, в апреле 2017 года Проценко решил приобрести путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок. Стала известна и схема оформления и продажи участка в собственность. Один их участников аукциона рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как это произошло.

Более того, он указал, что этот участок земли, который стал причиной задержания главного полицейского Бердска, не единственный в городе, прошедший по подобной схеме.

По подозрению в мошенничестве Сергея Проценко и Екатерину Песляк задержали 30 января. На следующий день по местам проживания и работы фигурантов прошли обыски. А 1 февраля, по истечении двух суток, суд, удовлетворив ходатайство следствия и обвинения, заключил Сергея Проценко под стражу. Для Екатерины Песляк избрали домашний арест.

Напомним также, друзья и близкие начальника бердского отдела МВД Сергея Проценко рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что пребывают в шоке от произошедшего. Такого поворота событий — подозрения на мошенничество с землей — никто не ожидал. Все они считают главного полицейского города честным человеком.