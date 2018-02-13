Областной суд оставил в «одиночке» СИЗО начальника отдела МВД Бердска Сергея Проценко
Арестованный по подозрению в махинациях с землей главный полицейский Бердска жалуется на здоровье. Из-за гипертонии ему в камеру вызывали фельдшера.
13.02.2018Автор: Елена МедведеваФото: Елены Медведевой12 коммент.
Сергей Проценко во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения в виде заключения под стражу
В понедельник, 12 февраля, апелляционная инстанция Новосибирского областного суда вынесла решение оставить без изменения меру пресечения для начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко. Он остался в СИЗО, сообщили в областном суде корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск».
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из компетентны источников, Сергей Алексеевич находится в одиночной камере. Однако чувствует себя очень плохо.
Адвокат Сергея Проценко Виктор Пешков в ходе заседания суда 1 февраля говорил, что его подзащитный страдает гипертонией. Более того, после ареста к нему вызывали фельдшера, который зафиксировал высокое давление у задержанного.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце января Бердск стал центром событий для криминальной хроники федерального масштаба. Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области, в отношении 54-летнего начальника бердской полиции и его 30-летней дочери возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По данным следствия, в апреле 2017 года Проценко решил приобрести путем обмана и злоупотребления доверием право на земельный участок. Стала известна и схема оформления и продажи участка в собственность. Один их участников аукциона рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как это произошло.
Более того, он указал, что этот участок земли, который стал причиной задержания главного полицейского Бердска, не единственный в городе, прошедший по подобной схеме.
По подозрению в мошенничестве Сергея Проценко и Екатерину Песляк задержали 30 января. На следующий день по местам проживания и работы фигурантов прошли обыски. А 1 февраля, по истечении двух суток, суд, удовлетворив ходатайство следствия и обвинения, заключил Сергея Проценко под стражу. Для Екатерины Песляк избрали домашний арест.
Напомним также, друзья и близкие начальника бердского отдела МВД Сергея Проценко рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что пребывают в шоке от произошедшего. Такого поворота событий — подозрения на мошенничество с землей — никто не ожидал. Все они считают главного полицейского города честным человеком.
Понятно, что под домашним арестом и харчи можно домашние есть, а не баланду. Привыкли сразу болячки у себя находить, как только в камере окажутся. Пусть таблеточки пропишу принимать!
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Когда работали совершал махинации был как бык здоров,а как только немного поприжали,так и про болячки придумал.Гипертония это не тяжелое заболевание
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А не померить ли давление у тех 1200 человек, кто в очереди на бесплатную землю в Бердске?
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лучше померить давление у чиновников в администрации кто в этой схеме участвовал……
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Интересно, почему ни где не фигурируют фамилии Песляк муж Екатерины, Шестернин который принимал непосредственное участие в этой схеме???
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аноним! на почве гипертонии случается инсульт и инфаркт, так что не утверждайте что это не тяжёлое заболевание.
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так может быть у него постоянное повышенное давление?
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уволить тех, кто больного полковника на службу пустил
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Налетели удалено, угомонитесь уже, расплакались, если не понимаете ситуации лучше промолчите
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ну так поясните, как легализовать махинации с бердской землищей
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Почему вы народ считаете дураками? Что же вас так должности (положение в обществе, деньги) давят?
Да это вам понимать надо. А вы другим тычите.
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на тещины харчи захотел.Ежедневно таблетки под присмотром охранников и сиди себе с гипертонией
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