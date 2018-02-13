Кандидат в президенты от КПРФ раздавал автографы коммунистам Бердска

На границе между Алтайским краем и Новосибирской областью кандидата в президенты России ждали представители Новосибирского областного комитета КПРФ.

Вечером 12 февраля Павел Грудинин прибыл в Новосибирскую область. Перед этим он побывал в Барнауле, где провел пресс-конференцию, встретился с жителями столицы Алтайского края. В поездке по сибирским регионам его сопровождает заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, сообщили в новосибирском обкоме компартии.

На границе Новосибирской области и Алтайского края кандидата в президенты ждала делегация Новосибирского областного комитета КПРФ во главе со вторым секретарем областного комитета, членом ЦК КПРФ Ренатом Сулеймановым, секретарем по агитации и пропаганде областного комитета Иваном Конобеевым и секретарем обкома по организационной работе Алексеем Русаковым, жителем Бердска.

Видео youtube.com



После торжественного приветствия кандидата на границе региона и салюта, колонна из автомобилей коммунистов начала свой путь. Первым пунктом остановки был Искитим, где Павел Грудинин встретился с местными жителями и ответил на их вопросы.

Следующая остановка была в Бердске, где граждане также имели возможность задать вопрос народному кандидату. В обоих населенных пунктах кортеж коммунистов встречался автомобильными гудками и радостными возгласами жителей, а на самих встречах они благодарили Павла Грудинина за отстаивание интересов трудового народа и желали ему успехов на предстоящих выборах.

Бердчане ожидали своего кандидата почти два часа, поэтому грелись в ресторане McDonald’s, расположенном у самой трассы Р-256, по которой должен был проехать кортеж Грудинина в Новосибирск. К 21.00 бердские коммунисты перешли в здание железнодорожного вокзала.

Павел Грудинин вышел к ожидавшим его однопартийцам, улыбаясь, раздавал автографы, отвечал на вопросы и приглашал всех прийти на выборы 18 марта. Основные мероприятия в рамках намеченной программы пребывания в Новосибирской области пройдут 13 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», приехавшая в Бердск 18 января другой кандидат в президенты — Ксения Собчак — тоже заставила себя ждать. Она объяснила свое опоздание более чем на час занесенными снегом дорогами.