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Кандидат в президенты от КПРФ раздавал автографы коммунистам Бердска

Бердчане ждали Павла Грудинина в ресторане McDonald’s. Новосибирская область встретила его красными флагами, цветами и салютом.(ВИДЕО).

13.02.2018 Фото: kprfnsk.ru 13 коммент.

Кандидат в президенты от КПРФ раздавал автографы коммунистам Бердска

Павел Грудинин пообщался с народом по дороге в Новосибирск

На границе между Алтайским краем и Новосибирской областью кандидата в президенты России ждали представители Новосибирского областного комитета КПРФ.

Вечером 12 февраля Павел Грудинин прибыл в Новосибирскую область. Перед этим он побывал в Барнауле, где провел пресс-конференцию, встретился с жителями столицы Алтайского края. В поездке по сибирским регионам его сопровождает заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, сообщили в новосибирском обкоме компартии.

На границе Новосибирской области и Алтайского края кандидата в президенты ждала делегация Новосибирского областного комитета КПРФ во главе со вторым секретарем областного комитета, членом ЦК КПРФ Ренатом Сулеймановым, секретарем по агитации и пропаганде областного комитета Иваном Конобеевым и секретарем обкома по организационной работе Алексеем Русаковым, жителем Бердска.

Видео youtube.com

После торжественного приветствия кандидата на границе региона и салюта, колонна из автомобилей коммунистов начала свой путь. Первым пунктом остановки был Искитим, где Павел Грудинин встретился с местными жителями и ответил на их вопросы.

Следующая остановка была в Бердске, где граждане также имели возможность задать вопрос народному кандидату. В обоих населенных пунктах кортеж коммунистов встречался автомобильными гудками и радостными возгласами жителей, а на самих встречах они благодарили Павла Грудинина за отстаивание интересов трудового народа и желали ему успехов на предстоящих выборах.

Бердчане ожидали своего кандидата почти два часа, поэтому грелись в ресторане McDonald’s, расположенном у самой трассы Р-256, по которой должен был проехать кортеж Грудинина в Новосибирск. К 21.00 бердские коммунисты перешли в здание железнодорожного вокзала.

Павел Грудинин вышел к ожидавшим его однопартийцам, улыбаясь, раздавал автографы, отвечал на вопросы и приглашал всех прийти на выборы 18 марта. Основные мероприятия в рамках намеченной программы пребывания в Новосибирской области пройдут 13 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», приехавшая в Бердск 18 января другой кандидат в президенты — Ксения Собчак — тоже заставила себя ждать. Она объяснила свое опоздание более чем на час занесенными снегом дорогами.


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(13) Комментариев

  1. Новый мэр

    Наш кандидат, без бюджетных денег и административного ресурса встречают люди

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  2. Аноним

    символично КПРФ и макдональдс

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  3. Сибирячка

    Хотелось бы поменять свою жизнь в лучшую сторону, должно ведь когда то это произойти. Устали уже от этой не стабильности. Богачи которые всё прибрали к своим рукам теперь соревнуются у кого больше денег, а основное население в основном сидят в кредитах, от которых идут % в их же карман.

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  4. Сибирячка

    Но у него хоть медицина бесплатная, школы и садики лучшие по России, и не только. А у нас уже диспансеризацию, и ту урезали. Осталось одно название от неё, и галочка, что есть у нас диспансеризация, не говоря уже про узи, фгс,томография, это всё давно делается платно. Вон сколько развелось платных клиник, и идут туда не только состоятельные, а и с последней копейкой.

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  5. Аноним

    Хочется справедливости. Человек человеку был друг товарищ т д.,а не как сейчас глотку друг другу перегрызают.

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