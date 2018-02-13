Североамериканским тупиком хочет назвать проезд у посольства США Госдума

Правительство Москвы рассмотрит предложение о присвоении безымянному внутридворовому проезду рядом с посольством США названия Североамериканский тупик. С данной инициативой выступил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Вопрос о наименовании проезда, ведущего к дому Наркомфина, будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы городской межведомственной комиссии по наименованию в феврале.

Предложение Дегтярева связано с «навязчивой внешней политикой США», пояснили в пресс-службе парламентария. Депутат призвал присвоить зданию посольства США адрес Североамериканский тупик, дом №1. Поступить подобным образом Дегтярев предложил после того, как площадь перед посольством России в Вашингтоне назвали в честь политика Бориса Немцова.

«Мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Однако мы вполне могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика», — отметил Дегтярев.

В посольстве США в Москве, заявили РБК, что «не могут строить предположения» о том, как данная инициатива отразится на дипломатических отношениях двух стран.

Площадь, названная в честь Немцова, появилась в Вашингтоне в феврале.

Российский политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Исполнитель преступления Заур Дадаев, служивший в чеченском батальоне «Север», был приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет.