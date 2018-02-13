Арестован министр сельского хозяйства Забайкалья за ущерб фермерам

В Забайкалье взят под стражу бывший министр сельского хозяйства, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник сообщили главк СКР.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю предъявлено обвинение бывшему министру сельского хозяйства Забайкальского края Михаилу Кузьминову, а также заместителю министра сельского хозяйства края Ирине Малакшиновой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а также ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб.

По данным следствия, чиновники превысили свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством Российской Федерации и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году.

Чиновники вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения денег. От незаконных действий чиновников пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинён ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела Кузминов подал заявление об увольнении, в квартирах обвиняемых, а также в помещениях регионального минсельхоза проведены обыски.

12 февраля следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обоих обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. По мнению следствия, обвиняемые, оставаясь на свободе, могут оказывать давление на свидетелей и других участников по делу, либо могут скрыться от следствия и суда.

Постановлением судьи в отношении обвиняемого Кузьминова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановлением судьи задержание Малакшиновой признано законным и обоснованным, его срок продлен на 72 часа. В течение этого срока следствие намерено представить суду дополнительные доказательства обоснованности избрания в отношении Малакшиной меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.