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Гость убил гантелей жителя Новосибирска

Трагедией закончилась пьяная ссора. Подозреваемый сам вызвал «скорую» и полицию.

13.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Гость убил гантелей жителя Новосибирска

СК ходатайствует об аресте подозреваемого

В Новосибирске задержан молодой человек за совершение особо тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Новосибирской области.

Следственным отделом по Ленинскому району регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следствием установлено, что 10 февраля около 17.00 двое ранее знакомых мужчин распивали спиртное в одной из квартир по ул. Строителей в Ленинском районе. Между ними внезапно возникла ссора, в ходе которой 25-летний гость нанес в голову 40-летнему хозяину жилища удары металлической гирей.

Осознав произошедшее, подозреваемый вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Потерпевший, не приходя в сознание, скончался на месте происшествия по прибытию медицинских работников.

Подозреваемый был задержан полицейскими. Следователем ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Сегодня по ходатайству следователя судом будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Расследование уголовного дела продолжается.


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