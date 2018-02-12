Офицер на 4 млн «приписал» сухпайка спецназовцам из Бердска

Министерство обороны РФ заявило к военнослужащему гражданский иск на 4 354 302 рубля 46 копеек.

На такую сумму, считает оборонное ведомство, начальник продовольственной службы тыла войсковой части №55433 превысил стоимость сухих пайков военнослужащих, базировавшихся на территории военного гарнизона в Бердске.

К такому выводу пришли военные следователи, изучив отчеты о съеденной солдатами пище, сообщают новосибирские СМИ.

Как рассказали в военном следственном отделе Новосибирского гарнизона, в период с января по июнь 2015 года питание военнослужащих, временно дислоцированных в Бердске, осуществлялось по норме «Услуги по организации питания в полевых условиях». Капитан Олег Мокин, являясь должностным лицом, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы из личной заинтересованности, подписывал акты сдачи-приемки услуг, содержащих заведомо завышенные объемы.

Против тыловика возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», дело передано в Новосибирский гарнизонный военный суд.

24-я бригада спецназа ГРУ переехала из Бердска в поселок Шилово в августе 2016 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Разведчики освободили корпуса бывшей войсковой части №55433 в Бердске. Из части вывезли всю технику и основной состав.

Справка

История военной части Бердска насчитывает десятки лет. Напомним, ранее там располагалась 67-я бригада спецназа ГРУ. Но в 2009 году ее расформировали. До 2014 года корпуса военного гарнизона стояли пустыми. Но в 2014 году в Бердск вновь приехали военные. 24-я отдельная бригада спецназа ГРУ приехала из Новосибирска, которая «квартировала» в Бердске около 2 лет.