Пикет «под носом» полпреда Меняйло устроят разгневанные жители Горного Алтая в Новосибирске

Во вторник, 13 февраля, в 14.00 возле здания полпредства в Новосибирске состоится одиночный пикет против варварской вырубки лесов в Горном Алтае. Организаторы пикета объясняют, что происходящее в республике грозит сильнейшей социальной напряженностью и экологической катастрофой. Более того, они опасаются, что после выборов президента 18 марта объемы вырубки леса только увеличатся.

— Мы хотим, чтобы нас услышали. Проблемы, которые у нас накопились на данный момент вызывают очень серьезную социальную напряженность и грозят экологической катастрофой. И она не за горами при тех количествах вырубки леса, которые у нас ведутся. Начали лес валить, протестами нам удалось добиться приостановки, но эта приостановка совершенно не эффективна. «В черную» как работали, так и работают. И сделать мы ничего не можем. Как бы мы не пытались достучаться, меры не приносят результата. Природа страдает с каждым днем все больше. И у нас есть опасения, что когда пройдут президентские выборы, все возобновиться в многократном размере, — рассказала накануне акции протеста «Курьер. Среда. Бердск» активистка Ольга Турчак.

Напомним, что события, назревающие сейчас в Республике Алтай, ставят под вопрос дальнейшую судьбу так называемых территорий опережающего развития (ТОР), о которых неоднократно говорил в последнее время глава государства Владимир Путин. Курс на создание государственных корпораций в районах Сибири и Дальнего Востока с участием китайского капитала далеко не всегда совпадает с интересами коренных жителей сибирских регионов, подтверждением чему — назревающие события в Республике Алтай.