Погиб 5-летний мальчик под колесами грузового поезда в Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина подозревается в причинении по неосторожности смерти 5-летнему мальчику, травмированному грузовым составом на ст. Чулымская. Об этом сегодня, 12 февраля сообщили в сибирском управлении СКР на транспорте.

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Чулыма. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

11 февраля в 14 часов на станции Чулымская Западно-Сибирской железной дороги грузовым поездом травмирован 5-летний мальчик.

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что мужчина с мальчиком намеревались перейти железнодорожные пути по пешеходному переходу. Однако ввиду того, что их перегородил грузовой состав, мужчина не пошел с пасынком до ближайших пешеходных переходов, расположенных на незначительном расстоянии, а попытался пролезть под одним из вагонов остановившегося грузового состава. Поезд возобновил движение, когда мальчик еще находился под вагоном. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.