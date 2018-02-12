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Погиб 5-летний мальчик под колесами грузового поезда в Новосибирской области

Отчим полез с ребенком под поезд, желая сократить расстояние до моста. Когда мальчик был на рельсах, состав тронулся. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти.

12.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Погиб 5 летний мальчик под колесами грузового поезда в Новосибирской области

Мальчик, раздавленный поездом, умер в больнице

В Новосибирской области мужчина подозревается в причинении по неосторожности смерти 5-летнему мальчику, травмированному грузовым составом на ст. Чулымская. Об этом сегодня, 12 февраля сообщили в сибирском управлении СКР на транспорте.

Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя  Чулыма. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

11 февраля в 14 часов на станции Чулымская Западно-Сибирской железной дороги грузовым поездом травмирован 5-летний мальчик.

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что мужчина с мальчиком намеревались перейти железнодорожные пути по пешеходному переходу. Однако ввиду того, что их перегородил грузовой состав, мужчина не пошел с пасынком до ближайших пешеходных переходов, расположенных на незначительном расстоянии, а попытался пролезть под одним из вагонов остановившегося грузового состава. Поезд возобновил движение, когда мальчик еще находился под вагоном. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А ст.Чулымская не имеет пешеходного моста, старый разобрали и сдали на металлолом(деньги разумеется в свой карман) пару десятков лет назад, а про новый только одни разговоры… Вот истинное лицо РЖД!

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