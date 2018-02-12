Арендаторы вернули лесные участки Бердску за нарушение условий договора

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» спросили, как можно взять лес в аренду и на каких условиях. Администрация города сообщила, что лесные участки предоставляются на основании договора, заключенного по результатам аукциона. Арендатору также необходимо разработать проект,соблюдать правила пожарной безопасности, представлять отчет об охране лесов и другое. При нарушении условий договора арендатор может лишиться участка.

— Можно ли взять в аренду лес? На каких условиях? — задали вопрос горожане.

В администрации Бердска сообщили, что в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации администрация города Бердска вправе распоряжаться лесными участками, находящимися в муниципальной собственности. Порядок предоставления гражданам и юридическим лицам лесных участков, находящихся в муниципальной собственности установлен статьей 71 Лесного кодекса Российской Федерации.

«Лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются на основании договора аренду, заключенного по результатам аукциона. Условия договора аренды зависят в том числе и от вида разрешенного использования земельного участка и определяются договором аренды лесного участка. Форма типового договора аренды лесного участка утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2015 № 1003.

Виды разрешенного использования городских лесов, включенных в состав Бердского муниципального лесничества, в том числе и для рекреационной деятельности определены Лесохозяйственным регламентом Бердского муниципального лесничества Новосибирской области на 2016 — 2024, утвержденном постановлением администрации города Бердска от 21.12.2016 №3720.

В соответствии с условиями типового договора аренды лесного участка лица, использующие леса обязаны:

1. Разработать проект освоения лесов в соответствии с частью 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации;

2. Осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов;

3. Соблюдать условия договора аренды лесного участка;

4. Соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и правила санитарной безопасности в лесах;

5. В соответствии с частью 2 статьи 26 Лесного кодекса подавать ежегодно лесную декларацию;

6. В соответствии с частью 1 статьи 49 Лесного кодекса представлять отчет об использовании лесов;

7. В соответствии с частью 1 статьи 60 Лесного кодекса представлять отчет об охране и защите лесов;

8. В соответствии с частью 4 статьи 91 Лесного кодекса предоставлять в государственный лесной реестр в установленном порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса;

9. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» также задали вопрос о том, сколько арендаторов вернули земельные участки, лесные участки за последние годы. Каковы причины возврата?

В администрации ответили, что договоры аренды лесных участков не расторгались. Однако муниципалитету все же возвращали земельные участки.

«Земельные участки «возвращались» по следующим основаниям: в связи с истечением срока действия договоров аренды; в связи с нарушением основных условий договора аренды (не использованием земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, задолженность по арендным платежам)», — сообщили в ведомстве.