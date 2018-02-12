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Все молодые россияне пользуются соцсетями каждый день

Опрос: Свыше 90% молодых сидя с социальных сетях ежедневно, людей старше 60 лет таких 15%. Треть игнорирует соцсети.

12.02.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Все молодые россияне пользуются соцсетями каждый день

20% не имеют доступа в интернет

Большинство россиян хотя бы раз в неделю пользуются социальными сетями, показал последний опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

«В настоящее время 45% опрошенных россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти каждый день, 62% — хотя бы раз в неделю. Полностью исключены из социальных медиа около трети (20% из-за того, что не имеют доступа в интернет, и еще 10% — не имеют ни одного аккаунта)», — отмечается в исследовании.

Также опрос показал, что 91% молодежи от 18 до 24 лет ежедневно пользуется соцсетями, среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет этот показатель достиг отметки в 69%, в группе старше 60 лет — только 15%.

Кроме того, по данным исследования, самой популярной социальной сетью в России была названа ВКонтакте: среди всех опрошенных о ее ежедневном посещении рассказали 28%, второе место занимают Одноклассники — 19%, третье – Instagram (14%), по 4% набрали Facebook и Мой мир, по 1% у Twitter и Живого журнала.

Добавляется, что, по мнению 52% опрошенных, мобильный телефон или смартфон остается главным девайсом для доступа в интернет.

В опросе отмечается, что три четверти респондентов рассказали об использовании мессенджеров и сервисов обмена короткими сообщениями, самыми популярными были названы WhatsApp (44%), мессенджер ВКонтакте (32%), SMS (32%) и Viber (30%). Выбор программы для обмена короткими сообщениями также тесно связан с возрастом – среди опрошенных старше 60 лет чаще всего пользуются SMS (43%), а в группе 18-24 года – мессенджер ВКонтакте (69%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ — Спутник» проведен в декабре 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки – 2,4 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2%.


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