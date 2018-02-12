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«Теряются» у родственников пропавшие в Бердске дети

В МВД сражаются со стереотипом подачи заявления после трех суток после пропажи, а в мэрии думают о мерах профилактики. В Бердске снова ушел из дома подросток.

12.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: pixabay.com Нет комментариев

«Теряются» у родственников пропавшие в Бердске дети

Порой дети задерживаются у знакомых или родственников, с которыми у родителей прерваны отношения

На прошедших выходных в Бердске в очередной раз искали пропавшего ребенка. Ученик школы №13 решил уйти из дома. Мальчика нашли довольно быстро. Теперь чиновникам и социальным службам предстоит в очередной раз подумать над мерами профилактики. Между тем в МВД по Новосибирской области настаивают, что о пропавшем ребенке в полицию нужно сообщать немедленно, а не ждать три дня. Правоохранители подчеркивают, что часто подростки засиживаются у своих дальних знакомых, а также родственников. С которыми родители прервали отношения.

Работали все службы

Начальник управления образования Бердска Жанна Тузова сообщила, что на прошедших выходных все службы города разыскивали пропавшего подростка.

— Ученик 9 класса школы №13 самовольно ушел 10 февраля из дома. Все службы работали на то, чтобы найти беглеца. С социальными педагогами и родителями мы эту ситуацию проговорим, и решим как работать на профилактику самовольных уходов детей из дома, — заявила Тузова.

Напомним, что 31 января троих пропавших в Бердске детей разыскивали все службы Новосибирской области. Как выяснилось позже, детям захотелось поиграть в Колумба. «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что 5 февраля, на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин спросил с подчиненных о пропавших 31 января детях. По его словам трое школьников «ушли открывать новые острова и играть в Колумба», но не сказали об этому никому из взрослых.

Нашли их на третий день — 2 февраля на железнодорожной станции «Сеятель».

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», проголодавшись и оставшись без денег, они решили вернуться домой на электричке. На вокзале их задержал охранник, опознавший школьников по ориентировке. «Путешественники» ночевали в подъездах, а днем гуляли по Академгородку.

В МВД по Новосибирской области объясняют, что пропавшие дети часто могут забрести к дальним знакомым или остаться у родственников, с которыми у родителей прерваны отношения. В любом случае, если ребенок не пришел домой, не появился в школе и не отвечает на звонки, медлить нельзя. Правоохранители объясняют — не существует законов, по которым нужно ждать три дня с момента исчезновения, чтобы заявить об исчезновении человека. Этот стереотип может помешать благополучному исходу и привести к печальным последствиям.

— Родителям по возможности необходимо контролировать маршруты передвижения детей: знать, когда ребенок уходит из школы, когда у него заканчиваются занятия. Если есть возможность, необходимо показать детям наиболее безопасный маршрут, чтобы они не ходили по безлюдным местам, мимо гаражей и так далее. Желательно выстроить с ними маршрут от дома до школы, — объяснил начальник отделения организации взаимодействия со СМИ Антон Сурнин.

«Трехдневный»  стереотип

Желательно, чтобы ребенок звонил родителям, когда выходит из школы, и говорил об этом. А также предупреждал, если собрался куда-то идти. Если у родителей возникают малейшие подозрения, что ребенок потерялся, в назначенное время не пришел домой или в школу, не отвечает на телефонные звонки, необходимо сразу же обращаться в полицию по месту жительства — в ближайший отдел.

— При себе необходимо иметь фотографию ребенка, какие-то данные, приметы, знать, во что был одет ребенок. Это нужно для того, чтобы сотрудники полиции смогли в кратчайшие сроки составить ориентировку и разослать в подразделения, — рассказал Антон Сурин.

Начальник отделения подчеркнул, что многие родители думаю, что после пропажи ребенка нужно ждать три дня. Но это не так.

— Обращаться нужно сразу, не важно — ребенок пропал или взрослый. Чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем больше шансов на благополучный исход. Обращаться нужно и в том случае, если ребенок склонен периодически уходить из дома. В любом случае это ребенок, и находясь без присмотра, на улице они подвергают себя опасности, поскольку в отношении них может быть совершенно преступление. Нужно сразу заявлять в полицию, дать фотографию хорошего качества и точные приметы, — сообщил Антон Сурин.

Он также рекомендовал родителям знать контакты друзей и знакомых ребенка, и не забывать о родственниках.

Часто дети могут находится у своих друзей, знакомых. Бывает, что они находятся у родственников, с которыми у родителей были прерваны отношения. Нужно, чтобы эти контакты были, когда родители придут в полицию подавать заявление.


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