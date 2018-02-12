Родченков изменил внешность из-за боязни Кремля

Внешность информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова была изменена специально для интервью CBS News, поясняет телеканал. Об этом Родченков, как уточняется в материале, специально попросил журналистов.

«Это было сделано по соображениям безопасности. Есть информация, что моя жизнь под угрозой, и мы предприняли все необходимые шаги», — рассказал он в интервью. «Кремль хочет, чтобы я перестал говорить», — ответил информатор WADA на вопрос, «хочет ли его устранить» руководство России. Люди, которые встают поперек пути у российского лидера Владимира Путина, «часто умирают при таинственных обстоятельствах, даже на территории США», утверждает Родченков. Такой же точки зрения придерживается его американский адвокат Джим Уолден.

Как бывший глава московской антидопинговой лаборатории выглядит сейчас, неизвестно. За гримом и «маскировкой», которые предоставили ему журналисты CBS News, разглядеть настоящее лицо информатора WADA невозможно, подчеркивает телеканал, замечая однако, что внешность Родченкова уже не такая, какой она была в 2015 году. Делал ли бывший глава столичной антидопинговой лаборатории какие-то пластические операции и как добился изменения внешности, журналисты не поясняют.

Ранее, 8 февраля, CBS News опубликовал на своем сайте анонс интервью, где показал видео с якобы экс-главой московской антидопинговой лаборатории. «[Изменение внешности] было сделано по соображениям безопасности», — цитировались в материале слова Родченкова. Российские СМИ, в частности «Первый канал» и RT, перевели эту фразу как упоминание о «пластической операции»​. «По данным CBS, Родченков перенес пластическую операцию, бывшие черты угадываются с трудом. Новое все: губы, скулы. Кроме того, теперь он без усов и с окрашенными волосами», — сообщал «Первый канал».

Заявления Родченкова о масштабной программе допинга в России стали основанием для докладов WADA, в которых говорилось о массовом употреблении допинга российскими спортсменами. 5 декабря прошлого года в том числе из-за этого исполком Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане. В связи с этим на международных соревнованиях в Южной Корее российские спортсмены теперь выступают как «олимпийские атлеты из России». Также на Олимпиаде 2018 года запрещены демонстрация российского флага и проигрывание гимна страны.

В конце января бывший глава московской антидопинговой лаборатории рассказывал, что масштаб допинговой программы в России во время проведения Игр в Сочи в 2014 году был настолько велик, что об этом знал даже Путин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого назвал подобное заявление Родченкова «очередной клеветой». Владимир Путин отреагировал на слова информатора WADA 30 января. Тогда он отозвался об экс-главе столичной антидопинговой лаборатории как о «придурке».

В 2016 году в отношении Родченкова в России было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В январе 2018 года следователи сообщили о наличии сведений, доказывающих недостоверность утверждений Родченкова.

Источник: РБК