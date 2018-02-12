Записали в первый класс более 700 детей в Бердске

С 1 февраля начался набор первоклассников в школы Бердска. Сейчас уже 714 родителей подали заявление. Директор управления образования города Жанна Тузова отметила, что планируемое число первоклашек в 2018 году — немногим более 1200 человек.

- Если эта цифра будет больше, мы будем создавать условия для обучения всех первоклассников. Все дети будут приняты в первый класс, — заверила руководитель бердского образования.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» , 20 января в городском Доме культуры прошло общегородское собрание для родителей будущих первоклассников. На него приглашали тех бердчан, кто живет в центральной части города. Такое же собрание для жителей Микрорайона прошло 23 января в ДК «Родина».