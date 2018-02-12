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Записали в первый класс более 700 детей в Бердске

По плану в этом году в школу пойдет более 1200 первоклашек. Однако если реальное число превысит эту цифру, чиновники обещают создать условия для обучения всех детей.

12.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: pixabay.com 2 коммент.

Записали в первый класс более 700 детей в Бердске

По плану в сентябре 2018 года в первые классы должны пойти 1200 детей

С 1 февраля начался набор первоклассников в школы Бердска. Сейчас уже 714 родителей подали заявление. Директор управления образования города Жанна Тузова отметила, что планируемое число первоклашек в 2018 году — немногим более 1200 человек.

- Если эта цифра будет больше, мы будем создавать условия для обучения всех первоклассников. Все дети будут приняты в первый класс, — заверила руководитель бердского образования.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» , 20 января в городском Доме культуры прошло общегородское собрание для родителей будущих первоклассников. На него приглашали тех бердчан, кто живет в центральной части города. Такое же собрание для жителей Микрорайона прошло 23 января в ДК «Родина».


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(2) Комментариев

  1. Мама особого ребёнка

    «Если эта цифра будет больше, мы будем создавать условия для обучения всех первоклассников. Все дети будут приняты в первый класс, — заверила руководитель бердского образования.»
    Курьер.а может у вы можете узнать , а будет ли открыт хотя бы один класс спец.коррекции для детей с нарушением интеллекта. Или эти дети , как и в прошлом году благополучно дома осели , хотя всем была обещана та самая инклюзия.А по факту всех особых детей перевели на надомное и индивидуальное обучение.А где же социализация.

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  2. Аноним

    1510 первоклашек впервые пошли в школы Бердска 1 сентября 2017 г. http://www.berdskadm.ru/city/news/38160/
    В этом году детей меньше.

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