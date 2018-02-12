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Записали в первый класс более 700 детей в Бердске
«Если эта цифра будет больше, мы будем создавать условия для обучения всех первоклассников. Все дети будут приняты в первый класс, — заверила руководитель бердского образования.»
Курьер.а может у вы можете узнать , а будет ли открыт хотя бы один класс спец.коррекции для детей с нарушением интеллекта. Или эти дети , как и в прошлом году благополучно дома осели , хотя всем была обещана та самая инклюзия.А по факту всех особых детей перевели на надомное и индивидуальное обучение.А где же социализация.
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1510 первоклашек впервые пошли в школы Бердска 1 сентября 2017 г. http://www.berdskadm.ru/city/news/38160/
В этом году детей меньше.
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