Составить безопасные маршруты для школьников потребовали в мэрии Бердска

Обезопасить детей и составить удобное для них расписание на новом автобусном маршруте попросил глава Бердска Евгений Шестернин на совещании чиновников сегодня, 12 февраля. Начальник бердского транспортного отдела Надежда Нятина сообщила, что с 19 февраля в городе , автобус будет курсировать от микрорайона Северного до микрорайона Белокаменного.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» по маршруту №8 пустят автобусы большой и средней вместимости — до 50 человек. Они позволят снизить нагрузку в утренние и вечерние часы на маршрутах №1 и №11. Стоимость проезда ниже, чем в коммерческом транспорте – 19 рублей. Автобус обеспечит жителей Северного возможностью проезда до центральной городской поликлиники, Пенсионного фонда, налоговой службы. А жителям Белокаменного позволит без пересадки добраться до «бэмзовской» поликлиники.

— Постройте, пожалуйста, график удобный, чтобы дети приезжали не впритык к началу учебного дня. Перегорите с управлением образования. Нельзя, чтобы дети не бежали за пять минут до звонка. У них должен быть запас времени, это вопрос безопасности, — заметил мэр.