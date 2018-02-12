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Составить безопасные маршруты для школьников потребовали в мэрии Бердска

Маршрут автобуса №8, который соединит два отдаленных микрорайона — Северный и Белокаменный, должен быть составлен с учетом расписания школьников.

12.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Составить безопасные маршруты для школьников потребовали в мэрии Бердска


Мэр попросил составить маршрут так, чтобы у детей оставался запас времени до начала уроков

Обезопасить детей и составить удобное для них расписание на новом автобусном маршруте попросил глава Бердска Евгений Шестернин на совещании чиновников сегодня, 12 февраля. Начальник бердского транспортного отдела Надежда Нятина сообщила, что с 19 февраля в городе , автобус будет курсировать от микрорайона Северного до микрорайона Белокаменного.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» по маршруту №8 пустят автобусы большой и средней вместимости — до 50 человек. Они позволят снизить нагрузку в утренние и вечерние часы на маршрутах №1 и №11. Стоимость проезда ниже, чем в коммерческом транспорте – 19 рублей. Автобус обеспечит жителей Северного возможностью проезда до центральной городской поликлиники, Пенсионного фонда, налоговой службы. А жителям Белокаменного позволит без пересадки добраться до «бэмзовской» поликлиники.

— Постройте, пожалуйста, график удобный, чтобы дети приезжали не впритык к началу учебного дня. Перегорите с управлением образования. Нельзя, чтобы дети не бежали за пять минут до звонка. У них должен быть запас времени, это вопрос безопасности, — заметил мэр.


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(2) Комментариев

  1. Ann

    Вот ещё Новому Посёлку с транспортом подмогите, чтоб дети в школу по 2 км по дороге неосвещённой не топали. И в поликлинику мамы с детьми могли попадать. А то 19 маршрутки совсем разваливаются)) и мест в них немного.

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  2. Аноним

    Ходит муниципальный автобус. Как раз график движения согласовывался с учителями школы. Ходит регулярно пользуйтесь. Причем ходит туда новый автобус.

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