Кандидат в президенты от КПРФ проедет 12 февраля мимо Бердска

Визит Павла Грудинина в Новосибирскую область ожидается сегодня, 12 февраля. Кандидат в президенты от КПРФ приедет в столицу Сибири из Барнаула. Его ожидаемое время прибытия с 20.00. Заедет ли он в Бердск, пока неизвестно.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов, скорее всего, остановки в Бердске не будет. Но местные «красные», открывшие предвыборный штаб Грудинина в Бердске, готовятся приветствовать своего кандидата в президенты у трассы Р-256.

13 февраля Павел Грудинин проведёт встречи в Новосибирске, а также посетит Краснообск, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что 8 февраля в Новосибирск приезжал Владимир Путин. Отметим, что приезжал он как действующий президент.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 января в Новосибирсскую область приезжала Ксения Собчак, которая посетила Бердск, где у неё расположен предвыборный штаб.