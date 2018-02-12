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Кандидат в президенты от КПРФ проедет 12 февраля мимо Бердска

Павла Грудинина, который проедет из Барнаула в Новосибирск по «Чуйскому тракту, на обочине поприветсвуют бердские коммунисты.

12.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 2 коммент.

Кандидат в президенты от КПРФ проедет 12 февраля мимо Бердска

В Бердске распространяют агитки за Грудинина

Визит Павла Грудинина в Новосибирскую область ожидается сегодня, 12 февраля. Кандидат в президенты от КПРФ приедет в столицу Сибири из Барнаула. Его ожидаемое время прибытия с 20.00. Заедет ли он в Бердск, пока неизвестно.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов, скорее всего, остановки в Бердске не будет. Но местные «красные», открывшие предвыборный штаб Грудинина в Бердске, готовятся приветствовать своего кандидата в президенты у трассы Р-256.

13 февраля Павел Грудинин проведёт встречи в Новосибирске, а также посетит Краснообск, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что 8 февраля в Новосибирск приезжал Владимир Путин. Отметим, что приезжал он как действующий президент.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 января в Новосибирсскую область приезжала Ксения Собчак, которая посетила Бердск, где у неё расположен предвыборный штаб.


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(2) Комментариев

  1. Житель Бердска

    К политическим партиям РФ отношусь одинаково безразлично. История парламентаризма последних 20 лет показывает, что от названия сущность их не меняется. Как в одной известной басне: как не садитесь, в …..не годитесь.
    Ничего путнего для страны и основной массы населения не сделано.
    А это шоу встречи проезжающего человека на обочине с флагами и транспарантами — венец мракобесия.
    А если Грудинин посмотрит не на ту обочину, где будут встречающие? Или вообще будет кемарить перед встречами? Вот будет досада у местных коммунистов.
    Зато потом в любом случае можно будет внукам рассказывать: — я стоял возле дороги, по которой проезжал Грудинин…..

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  2. Наталья

    Как в советские время во время поездок Брежнева по стране.Народ стоял у обочин дороги и активно махал флажками.Навеяло…У коммунистов традиции не меняются.

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