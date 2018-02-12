Кандидат в президенты от КПРФ проедет 12 февраля мимо Бердска

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К политическим партиям РФ отношусь одинаково безразлично. История парламентаризма последних 20 лет показывает, что от названия сущность их не меняется. Как в одной известной басне: как не садитесь, в …..не годитесь.
Ничего путнего для страны и основной массы населения не сделано.
А это шоу встречи проезжающего человека на обочине с флагами и транспарантами — венец мракобесия.
А если Грудинин посмотрит не на ту обочину, где будут встречающие? Или вообще будет кемарить перед встречами? Вот будет досада у местных коммунистов.
Зато потом в любом случае можно будет внукам рассказывать: — я стоял возле дороги, по которой проезжал Грудинин…..
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Как в советские время во время поездок Брежнева по стране.Народ стоял у обочин дороги и активно махал флажками.Навеяло…У коммунистов традиции не меняются.
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