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Отравились 36 детей в школьной столовой в Татарстане

В пище нашли кишечную палочку. Просрочку пытались уничтожить во дворе школы. СК проводит обыски у поставщика продуктов для детей.

12.02.2018 Фото: СКР Нет комментариев

Отравились 36 детей в школьной столовой в Татарстане

В Бердске не было массовой вспышки пищевой инфекции в школе

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников в Республике Татарстан, сообщили в воскресенье в главке Следственного комитета РФ.

10 и 11 февраля в Республиканскую инфекционную больницу с признаками отравления были госпитализированы 36 учеников 1-9 классов Казанбашской основной школы и двое взрослых – все жители Арского района. По данному факту следственными органами СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.236 УК РФ и ч.1 ст. 238 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время у всех пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция. Следствием проведены обыски в организации, поставлявшей в школу продукты питания. В ходе осмотра территории школы обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции.

Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников Управления образования Арского района, допустивших поставку в учебное заведение некачественного питания. Расследование уголовного дела продолжается.


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