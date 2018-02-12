КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю на Микрорайоне! 8-913-701-2341 Алена
Продам 1-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам 2-ю на Микрорайоне!
Продам 2-ю
Продам 2-ю в центре! 8-913-701-2341, Алена
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ликвидировали отдел ГИБДД Бердска

В шоке от размещенных постов в соцсетях мама впавшего в кому после лечения зуба жителя Бердска

Кандидат в президенты от КПРФ проедет 12 февраля мимо Бердска

У одиноких людей есть существенные преимущества

«Лидерами России» стали 5 молодых управленцев из Новосибирской области

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Украл три женские куртки в магазине Сузуна рецидивист из Бердска

В туалет без справки запретили ходить детям в одной из школ Москвы

Раздавили и сдвинули крышку канализационного люка при уборке снега в Бердске

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Последние комментарии

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  


У одиноких людей есть существенные преимущества

Люди без пары имеют больше друзей, лучше развиты физически и творчески, меньше склонный к ожирению и делают успешную карьеру.

12.02.2018 Фото: PxHere Нет комментариев

У одиноких людей есть существенные преимущества

Одинокие люди больше уделяют внимания развитию творческой личности

Одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой. Издание The Independent проанализировало на эту тему разные научные исследования, передает Лента.ру.

Выяснилось, что одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются. При этом психологи замечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.

Не имеющие пары имеют больше возможностей развиваться физически. Исследования показали, что одинокие меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.

Одновременно у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру.

В январе стало известно, что социологи Калифорнийского университета доказали вред сожительства с женщинами. В исследовании тогда приняли участие 1100 человек.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ликвидировали отдел ГИБДД Бердска В шоке от размещенных постов в соцсетях мама впавшего в кому после лечения зуба жителя Бердска Кандидат в президенты от КПРФ проедет 12 февраля мимо Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО "Похоронный дом Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика