У одиноких людей есть существенные преимущества

Одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой. Издание The Independent проанализировало на эту тему разные научные исследования, передает Лента.ру.

Выяснилось, что одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и более активно с ними общаются. При этом психологи замечают, что друзья, не связанные с семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости.

Не имеющие пары имеют больше возможностей развиваться физически. Исследования показали, что одинокие меньше подвержены ожирению и имеют более стройное телосложение.

Одновременно у одиноких людей больше времени остается на творческое развитие своей личности. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и делают более успешную карьеру.

В январе стало известно, что социологи Калифорнийского университета доказали вред сожительства с женщинами. В исследовании тогда приняли участие 1100 человек.