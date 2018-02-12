«Лидерами России» стали 5 молодых управленцев из Новосибирской области

По итогам завершившегося 11 февраля финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» пять представители Новосибирской области стали победителями конкурса.

Финал конкурса проходил с 6 по 11 февраля в Сочи, в нем приняли участие 300 самых перспективных участников со всей России, в том числе 13 из нашего региона.

Финалисты принимали участие в интенсивном нетворкинге, встречах с экспертами и деловых играх, где смогли улучшить лидерские навыки, получить оценку от коллег по команде и комплексную обратную связь от наставников проекта. В итоге были определены 103 победителя, в числе которых – пять представителей Новосибирской области:

Алексей Гвоздев (Новосибирск, АО «СИБЭКО»);

Елена Зайцева (Новосибирск, ПАО Банк ВТБ);

Евгений Покушалов (Новосибирск, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина»);

Иван Шмаков (Новосибирск, ПАО ВТБ);

Кирилл Шугаров (Новосибирск, АО Диэлектрические Кабельные Системы).

Победители получат образовательные гранты в размере до 1 миллиона рублей. В течение года у них будет возможность получать консультации наставников проекта – личные карьерные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что движение к сотрудничеству органов государственной власти и молодых лидеров должно быть встречным, а инициативность со стороны участников конкурса должна быть всячески поддержана правительством региона. Ранее Травников сообщил, что потенциал участников проекта «Лидеры России» будет использован при формировании кадрового резерва органов власти Новосибирской области.

В настоящее время участники конкурса лидеры привлекаются к работе форсайт-сессий, круглых столов и отраслевых рабочих групп, участвуя таким образом в формировании новой редакции стратегии развития Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в финал конкурса «Лидеры России» попал управленец из Бердска. Дмитрий Игонин работает в ООО «Кимберли-Кларк». Он имел шанс получить 1 млн рублей и занять высокий пост в органах власти. Теперь он может войти в список регионального кадрового резерва.