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«Лидерами России» стали 5 молодых управленцев из Новосибирской области

Житель Бердска в число победителей Всероссийского конкурса не попал. Но он может войти в региональный кадровый резерв.

12.02.2018 Фото: rosregistr.ru Один комментарий

«Лидерами России» стали 5 молодых управленцев из Новосибирской области

На конкурсе отобрали сотню самых перспективных лидеров

По итогам завершившегося 11 февраля финала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» пять представители Новосибирской области стали победителями конкурса.
Финал конкурса проходил с 6 по 11 февраля в Сочи, в нем приняли участие 300 самых перспективных участников со всей России, в том числе 13 из нашего региона.

Финалисты принимали участие в интенсивном нетворкинге, встречах с экспертами и деловых играх, где смогли улучшить лидерские навыки, получить оценку от коллег по команде и комплексную обратную связь от наставников проекта. В итоге были определены 103 победителя, в числе которых – пять представителей Новосибирской области:

Алексей Гвоздев (Новосибирск, АО «СИБЭКО»);

Елена Зайцева (Новосибирск, ПАО Банк ВТБ);

Евгений Покушалов (Новосибирск, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина»);

Иван Шмаков (Новосибирск, ПАО ВТБ);

Кирилл Шугаров (Новосибирск, АО Диэлектрические Кабельные Системы).

Победители получат образовательные гранты в размере до 1 миллиона рублей. В течение года у них будет возможность получать консультации наставников проекта – личные карьерные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что движение к сотрудничеству органов государственной власти и молодых лидеров должно быть встречным, а инициативность со стороны участников конкурса должна быть всячески поддержана правительством региона. Ранее Травников сообщил, что потенциал участников проекта «Лидеры России» будет использован при формировании кадрового резерва органов власти Новосибирской области.

В настоящее время участники конкурса лидеры привлекаются к работе форсайт-сессий, круглых столов и отраслевых рабочих групп, участвуя таким образом в формировании новой редакции стратегии развития Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в финал конкурса «Лидеры России» попал управленец из Бердска. Дмитрий Игонин работает в ООО «Кимберли-Кларк». Он имел шанс получить 1 млн рублей и занять высокий пост в органах власти. Теперь он может войти в список регионального кадрового резерва.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Это как конкурс красоты, помпезно,красиво, громко,но непонятно для чего

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