Украл три женские куртки в магазине Сузуна рецидивист из Бердска

В Сузунском районе задержан подозреваемый в грабеже из магазина, сообщили сегодня, 12 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

В субботу, 10 февраля, в магазин, расположенный по улице Ленина в р. п. Сузун, зашел неизвестный. Пройдя в торговый зал, мужчина схватил три женских куртки и, минуя кассу выбежал на улицу. Поспешивший за злоумышленником работник магазина догнал его и вызвал полицию.

Прибывшими правоохранителями мужчина был доставлен в отдел полиции. Задержанным оказался 22-летний ранее судимый за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков житель Бердска. Как установили полицейские, молодой человек приехал в Сузун в гости к матери и намеревался остаться жить в поселке. Преступление он совершил, чтобы продать похищенное, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ. Расследование по данному факту продолжается.