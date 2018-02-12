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Украл три женские куртки в магазине Сузуна рецидивист из Бердска

22-летний бердчанин решил сменить место жительства и переехать к матери в Сузун. Чтобы начать «новую жизнь», он ограбил магазин.

12.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Украл три женские куртки в магазине Сузуна рецидивист из Бердска

Убежать от продавца и полиции грабителю не удалось

В Сузунском районе задержан подозреваемый в грабеже из магазина, сообщили сегодня, 12 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

В субботу, 10 февраля, в магазин, расположенный по улице Ленина в р. п. Сузун, зашел неизвестный. Пройдя в торговый зал, мужчина схватил три женских куртки и, минуя кассу выбежал на улицу. Поспешивший за злоумышленником работник магазина догнал его и вызвал полицию.

Прибывшими правоохранителями мужчина был доставлен в отдел полиции. Задержанным оказался 22-летний ранее судимый за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков житель Бердска. Как установили полицейские, молодой человек приехал в Сузун в гости к матери и намеревался остаться жить в поселке. Преступление он совершил, чтобы продать похищенное, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ. Расследование по данному факту продолжается.


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