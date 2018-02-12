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В туалет без справки запретили ходить детям в одной из школ Москвы

Администрация школы предложила родителям «настраивать детей на то, что для посещения туалета существует перемена».

12.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

В туалет без справки запретили ходить детям в одной из школ Москвы

В одной из школ Бердска в туалете не было двери

Памятка, запрещающая отпускать детей с урока без письменного согласия родителей, распространена среди родителей учеников московского лицея номер 1795. Она же запрещает «выход с урока в туалет» без медицинской справки. Эта информация, как утверждает один из родителей, была доведена до него через классного руководителя его ребенка, передает ТАСС.

«С пятницы в школе введен новый режим выхода ребенка. Если возникает необходимость забрать его с уроков до их окончания, родитель подает письменное заявление. В заявлении обязательно прописывается, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка родитель берет на себя, а также гарантирует усвоение учебной программы по пропущенным ребенком урокам», — говорится в памятке.

Кроме того, в школе запрещается отпускать детей во время урока в туалет. «Детей с уроков в туалет учителя не имеют права отпускать. Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание. То есть настраивайте ребят на то, что для посещения туалета существует перемена. Либо оформите соответствующее заключение врача, если ребенок не выдерживает без туалета 45 минут», — рекомендуют родителям.

На момент написания материала получить комментарий о том, являются ли эти рекомендации обязательными для всех школы Москвы, в столичном департаменте образования не удалось.


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