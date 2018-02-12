Путин обсудил с крупным бизнесом еще одну амнистию

Бизнес обсудил с президентом Владимиром Путиным «внутреннюю амнистию капитала», рассказал журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам закрытой встречи членов бюро организации с главой государства, передает РБК.

«Не надо, как говорится, чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам. И вот здесь какой-то переходный период должен быть. Мы, к сожалению, не предложили конкретные формулы, но договорились пообсуждать эту тему с правительством», — рассказал Шохин.

Он отметил, что помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, а также министры финансов и экономического развития получили поручение обсудить с бизнесом, «есть ли механизм такого рода, который может способствовать ускоренному выходу из тени тех, кто готов выйти, но боится быть уличенным в прошлых грехах». Шохин не сообщил деталей такого возможного механизма и не пояснил, что значит «выход из тени».

Реклама

Госдума уже приняла законопроект об амнистии капиталов из-за рубежа, она пройдет с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Одна из составляющих этой амнистии — освобождение тех, кто добровольно декларирует выведенные за рубеж активы, от уголовной, административной и налоговой ответственности, связанной с приобретением этих активов.

«Предыдущая амнистия, как и только что случившееся ее продление, нормально работала для иностранных активов россиян. Для российских активов инструмента не было, это была отдельная задача, под которую пока не прорабатывался механизм», — говорит партнер PwC Михаил Филинов. Например, при выходе предпринимателя из тени надо решить, наказывать ли его за неуплату пенсионных отчислений, из-за которой пострадало не только государство, но и сотрудники компании, которые лишились части будущей пенсии из-за зарплат в конверте, объясняет он. Вторая типичная ситуация, которую может затронуть амнистия, — искусственное дробление бизнеса, позволявшее крупным компаниям использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), отмечает Филинов.

Санкции «мимоходом»

Доклад США о санкциях также обсуждался на встрече с Путиным, но мимоходом, сказал Шохин, отвечая на вопрос РБК. «Исходили из уже прозвучавшей оценки, что «кремлевский список» — это документ, который может иметь любое развитие либо не иметь развития. Поэтому обсуждения этой темы особенно и не было», — указал он.

«Обсудили, что не самая тяжелая ситуация, то, что сейчас получили — это неплохой результат. Беспокойства нет, [власти] следят за дальнейшими шагами США», — рассказал РБК источник, близкий к одному из участников встречи.

Бизнес не предлагал ответных мер на санкции, добавил Шохин: «Мы люди мирные». По его словам, расчет на то, что доклад о санкциях оттолкнет элиту от Путина, не оправдался.

Еще перед началом встречи глава АФК «Система» Владимир Евтушенков, который стал одним из немногих бизнесменов, согласившихся пообщаться с журналистами, назвал санкции «серьезной удавкой». Попадание в доклад не влечет автоматического наложения санкций, но, как заявил Евтушенков, любые сделки на Западе от этого пострадают. Он пояснил, что из-за публикации «кремлевского списка» организующие проверку подразделения банков будут осторожнее и придирчивее, из-за чего российскому бизнесу будет гораздо тяжелее синдицировать кредиты. Доклад уже оказывает влияние, сказал и председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Компании, владельцы или главы которых попали в список, столкнулись с дополнительными мерами контроля со стороны западных партнеров и банков, добавил он.

Ключевой темой закрытой встречи стал вопрос, как сделать российскую юрисдикцию привлекательной для инвесторов, отметил Шохин. Есть такие инструменты, как региональные инвестиционные проекты, специнвестконтракты, территории опережающего развития, но многие из них плохо работают, считает он. «А нам нужна универсальная технология, даже не налоговые льготы и инвестиции, а неувеличение нагрузки — налоговой, фискальной, административной — по такого рода инвестициям», — добавляет Шохин.

«Со многими из присутствующих мы встречались в декабре прошлого года, обсуждали ситуацию в экономике страны и на внешних рынках, говорили о том, что волнует отечественное деловое сообщество, как сделать российскую юрисдикцию более привлекательной и конкурентоспособной», — напомнил Путин в открытой части.

Путин на встрече был «как никогда» позитивен и был готов слушать бизнес, рассказал источник, близкий к еще одному из участников встречи. Предприниматели попытались поговорить с президентом про тарифы РЖД, про санкции и амнистию капитала, но получилось очень поверхностно, сообщил другой собеседник РБК, знакомый с ходом совещания. Ничего не было сказано про условия новых евробондов для возврата капитала, добавил он. В этих бумагах нет «никаких особых преференций, кроме льготы по НДФЛ от валютной переоценки», это не то, на что рассчитывал бизнес, заявил ранее РБК источник, близкий к финансово-экономическому блоку правительства.

«Ничего существенного, общий разговор — и о политике, и о [кремлевском] списке. Никаких новостей, которые потрясли бы мир, не было», — резюмирует еще один собеседник РБК. Про выборы и политическую повестку речи не шло, добавляет другой источник. О составе нового правительства бизнес также не спрашивал, отметил и Шохин.

​К налоговой дискуссии правительство не готово

На встрече не обсуждались и налоговые изменения, потому что к этому сейчас не готово правительство — пока оно ведет дискуссии в закрытом режиме, указал Шохин. Бизнес исходит из того, что лучше «радикально не ломать» налоговую систему, а лишь «донастроить» ее.

Зато недовольство бизнеса налоговой сферой еще в открытой части высказал председатель совета директоров НЛМК миллиардер Владимир Лисин. Он призвал отказаться от точечной настройки налоговой системы и перейти к масштабным мерам. В Великобритании, например, снижается налог на прибыль, указал он. Российский бизнес не требует однозначного снижения, отметил Лисин, но преференции для роста ВВП и развития промышленности нужны.

Правительство не повышает налоговое бремя, признал Лисин, но неналоговая нагрузка увеличивается, а закон, который мог бы это ограничить, уже полтора года находится на рассмотрении. Есть и примеры наращивания налоговой нагрузки, добавил он, — возвращение налога на движимое имущество, который регионы хотят​ и имеют право не взимать, но вводят, чтобы наполнять бюджеты.

Среди других жалоб предпринимателя — ускоренный возврат НДС, доступный далеко не каждому сектору. «На мой взгляд, надо давать [возможность] всем — хватит играть в эту игру, притормаживать деньги. Если мы говорим о стимулировании экспорта, надо взять и решить эту проблему окончательно, а не пытаться согласовать, каким отраслям давать, каким — не давать», — заявил Лисин.

У государства «решительный настрой», ответил Лисину Путин: «Чтобы все, что мешает нам двигаться вперед, было зачищено». Хотя Россию и отвлекают «политическими несуразицами», это идет ей и на пользу, считает президент. «Я вижу [у бизнеса] озабоченность, которая возникает по поводу того, чего там [за рубежом] будет. Поэтому инвестировать лучше сюда. А наша задача — создать условия для этих инвестиций, защитить их», — сказал он. Набор экономических мер «в принципе понятен, он на поверхности», отметил Путин. «Вопрос только в том, как расставить эти приоритеты, как настроить эту налоговую систему», — добавил он.

Министр финансов Антон Силуанов на форуме пообещал, что для добросовестных налогоплательщиков нагрузка в новом политическом цикле не будет расти и даже сократится. Все законы по этой теме должны быть приняты в весеннюю сессию Госдумы, указал Силуанов, то есть до принятия следующего бюджета.