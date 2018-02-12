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Раздавили и сдвинули крышку канализационного люка при уборке снега в Бердске

Коммунальщики закрыли опасный колодец и попросили бердчан немедленно информировать их о каждом подобном случае.

12.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Раздавили и сдвинули крышку канализационного люка при уборке снега в Бердске

Рядом с ямой тропинка, по которой хотя и взрослые, и дети

После публикации «Курьер. Среда. Бердск» об открытом колодце возле оживленной дороги в районе химзаводской поликлиники, сотрудники Комбината бытовых услуг вместе с администрацией города проверили участок. Выяснилось, что крышку колодца раздавили и сдвинули во время чистки снега. Опасный провал коммунальщики закрыли в тот же день.

— Сотрудниками КБУ проведена проверка и обследование данного участка. В ходе чистки снега была раздавлена и сдвинута крышка канализационного колодца. Люк закрыли в пятницу, — сообщил представитель МУП КБУ Дмитрий Хасанов корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск».

Он отметил, что местная администрация держит ситуацию на контроле. Он также сообщил, что во время чистки снега машины могут повредить крышки канализационных люков. И если жители Бердска видят подобное, то им необходимо позвонить по телефону аварийной службы КБУ — 5-05-17. Либо на телефон единой диспетчерской службы города — 2-18-18.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители города обнаружили провал в земле, который находится между корпусами химзаводской больницы на ул. Пушкина, прямо возле тропинки, где ходят и взрослые, и дети. Глубокая яма ничем не огорожена и присыпана снегом. Со стороны, а тем более вечером ее сложно заметить.

— Вот на такую не огороженную яму мы наткнулись около химзаводской поликлиники. Яма припорошена снегом, а внутри канализационное отверстие. А самое важно, что находится она в 10 см от тропинки, по которой ходят люди, а также наши дети! Вот за такое халатное отношение потом кусаем локти, — сообщила Мария «Курьер. Среда. Бердск», 9 февраля.

Мария рассказала, что только накануне они с мужем обнаружили эту яму, и то абсолютно случайно.

— Шли уже вечером, сначала и не увидели этой ямы. Там с одной стороны снега навалено очень много, оттуда вообще трудно что-то заметить. В поликлинике сейчас заканчивается ремонт. Возможно, что-то делали и появился этот провал. Но место там достаточно оживленное, — делится обеспокоенная бердчанка.


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