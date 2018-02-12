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$64 млн стоила церемония открытия Олимпиады-2018

Бюджет зимней ОИ составляет $2,4 млрд. На сочинские Игры в 2014 года потратили в 2 раза больше.

12.02.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

$64 млн стоила церемония открытия Олимпиады 2018

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Бюджет церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане составил около 70 млрд вон ($64,3 млн). Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на исполнительного креативного директора церемоний открытия и закрытия Игр Сон Сын Хвана. Изначально траты оценивались в 100 млрд вон (около $92 млн).

«Но после Игр в Рио мы узнали, что там церемония была ориентирована на защиту окружающей среды,​ и оргкомитет решил провести церемонию при низкозатратном бюджете, поэтому мы получили 60 млрд вон ($55,1 млн). Нам пришлось создать все с нуля. 20-30 млрд ($18-27 млн) осталось на креативный контент», — отметил он.

За два месяца до церемонии было выделено 10 млрд вон ($9,1 млн) дополнительного бюджета, благодаря чему были установлены LED-мониторы на сиденьях, добавил Сон Сын Хван.

Он заявил, что «соревноваться с прошлыми церемониями [открытия Олимпиад] были сложно». «Но мы маленькая страна и, несмотря на небольшой бюджет, сделали эффектное шоу», — отметил представитель южнокорейского оргкомитета.

Для сравнения, стоимость строительства стадиона «Фишт», где прошла церемония открытия зимней Олимпиады в Сочи, составила более $750 млн.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее заявил на пресс-конференции, что объекты Олимпиады-2018 готовы, а бюджет Игр составляет $2,4 млрд, передает РБК.

Общий бюджет турнира в 2014 году в Сочи составил более 214 млрд руб. ($5,9 млрд по курсу на март 2014 года). Зампредседателя правительства Дмитрий Козак отмечал, что инвестиционные расходы на строительство обошлись в 100 млрд руб., а еще 114 млрд — это внебюджетные инвестиции.

В конце прошлого года первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отмечал, что к концу октября 2017 года на подготовку сборной России к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане было потрачено около 1 млрд руб.


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