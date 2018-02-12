Без отопления на день оставят 14 многоквартирных домов Бердска

Об отключение отопления у потребителей, относящихся к ЦТП-8 в Бердске, сообщили в пресс-центре мэрии.

Во вторник, 13 февраля, с 9.00 будет произведено отключение отопления у потребителей ЦТП-8 (котельная «Вега») по адресам: ул. Вокзальная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, ул. Комсомольская, 27, 27А, ул. Лелюха, 3.

Как пояснили в мэрии, делается это «в связи с проведением работ по устранению дефекта на подающем трубопроводе отопления транзитного участка, внутриквартальной тепловой сети, в подвале многоквартирного дома №10 по ул. Вокзальной».

Ориентировочное время окончания работ, по информации бердского Комбината бытовых услуг — до 18 часов 13 февраля.