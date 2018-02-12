Путин дал добро на строительство синхротрона за 40 млрд рублей в Новосибирске

Инициативу, направленную на развитие Новосибирского научного центра, поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями Сибирского отделения Российской академии наук 8 февраля.

В ходе рабочей поездки в Новосибирскую область Путин посетил Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера в Академгородке. Глава государства осмотрел лаборатории научного учреждения, ознакомился с его работой. Президент также провел встречу с учеными СО РАН.

Участники встречи обратились к Владимиру Путину с инициативой создания проекта комплексного развития Новосибирского научного центра, а также реализации крупного научного проекта — создания в Новосибирске центра синхротронного излучения.

Врио губернатора Андрей Травников представил главе государства инициативу по отработке в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р.п. Краснообска, наукограда Кольцово и Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В основе создаваемой модели лежит идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, включающим Технопарк новосибирского Академгородка и Биотехнопарк наукограда Кольцово, предприятиями, образовательными учреждениями региона.

Президент Владимир Путин поддержал предложения по созданию плана комплексного развития научного центра и созданию центра синхротронного излучения. В частности, современный центр синхротронного излучения может быть создан в Новосибирске в течении четырех-пяти лет, стоимость его реализации оценивается в 20-40 млрд рублей.

«Прозвучало два конкретных поручения — подготовить план-модель развития Новосибирского научного центра. Условно это проект «Академгородок 2.0» — план комплексного развития всей этой территории, научного потенциала, инженерной, социальной инфраструктуры, внедренческих предприятий. Это необходимо сделать в течение 2018 года. Второе — это поддержка масштабных научных проектов, в первую очередь, строительство центра синхротронного излучения в Институте ядерной физики Г.И. Будкера», — отметил Травников, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита главы государства в регион.