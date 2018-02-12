Путин дал добро на строительство синхротрона за 40 млрд рублей в Новосибирске

Путин принял участие в заседании с учеными СО РАН в Новосибирске
Инициативу, направленную на развитие Новосибирского научного центра, поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями Сибирского отделения Российской академии наук 8 февраля.
В ходе рабочей поездки в Новосибирскую область Путин посетил Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера в Академгородке. Глава государства осмотрел лаборатории научного учреждения, ознакомился с его работой. Президент также провел встречу с учеными СО РАН.
Участники встречи обратились к Владимиру Путину с инициативой создания проекта комплексного развития Новосибирского научного центра, а также реализации крупного научного проекта — создания в Новосибирске центра синхротронного излучения.
Врио губернатора Андрей Травников представил главе государства инициативу по отработке в Новосибирской области пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе новосибирского Академгородка, р.п. Краснообска, наукограда Кольцово и Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
В основе создаваемой модели лежит идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, включающим Технопарк новосибирского Академгородка и Биотехнопарк наукограда Кольцово, предприятиями, образовательными учреждениями региона.
Президент Владимир Путин поддержал предложения по созданию плана комплексного развития научного центра и созданию центра синхротронного излучения. В частности, современный центр синхротронного излучения может быть создан в Новосибирске в течении четырех-пяти лет, стоимость его реализации оценивается в 20-40 млрд рублей.
«Прозвучало два конкретных поручения — подготовить план-модель развития Новосибирского научного центра. Условно это проект «Академгородок 2.0» — план комплексного развития всей этой территории, научного потенциала, инженерной, социальной инфраструктуры, внедренческих предприятий. Это необходимо сделать в течение 2018 года. Второе — это поддержка масштабных научных проектов, в первую очередь, строительство центра синхротронного излучения в Институте ядерной физики Г.И. Будкера», — отметил Травников, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита главы государства в регион.
хороший знак, надеюсь все получится
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а если не станет президентом в марте?
Новый-то не факт, что радостно подхватит все его прошлые хотелки и «одобрямсы»
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фантазер вы, Данилов !
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» а если не станет президентом в марте?»
а куда ему деваться ? иначе к нему будут такие вопросы по всем сферам деятельности…)) на которые ему, будучи «в непрезидентском формате», сказать будет нечего…а сейчас можно либо отмалчиваться либо лить соловьиный помет…))
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Да, вы правы.
Но если Путин подпишет документы и даст старт проекту, то остановить это будет уже непросто.
Надеюсь что успеют до выборов — время еще есть.
С моей точки зрения проект «Академ-2″ назрел уже давно. Такой масштабный проект вполне станет основой и дать огромный толчок в развитии научного центра.
0 3
как показывает практика, у нас законами можно вертеть как удобно.
Так что, чёт терзают смутные сомнения что прям «остановить будет непросто».
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Остановить при желании можно что угодно, тут спорить не о чем.
Но вот понять не могу: ведь идея выделить деньги на такой проект — правильная.
Почему люди все равно недовольство высказывают?
Если Путин переизберется — реализует и все здорово.
Если выберут другого, то либо он продолжит проект, либо отменит, но в таком случае это будет явное вредительство.
0 2
идея-то может и правильная.
Но верит ли хоть кто-то в его действительную реализацию. Вот в чём вопрос.
0 1
Ок.
Тогда вопросы к вам:
1. Если есть недоверие, то является ли это поводом блокировать ЛЮБЫЕ идеи и проекты?
2. Если блокировать ЛЮБЫЕ идеи, то что остается делать вообще?
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1. мой голос ничего не решает. А если бы решал- то, да.
2. Менять систему порождающую идеи которые только и остаётся что блокировать.
0 0
Если ваш голос ничего не решает, то зачем вы здесь вообще высказываетесь?
Менять систему для ликвидации проблем — это здорово и правильно.
Но вот в чем разница:
— я для этого поддерживаю правильные идеи независимо от их автора и стремлюсь инициировать работы для контроля исполнения работ по их реализации
— а вы по всей видимости просто блокируете все идеи, в том числе правильные и хорошие.
чтож, у каждого свой путь.
0 1
а что, есть какой-то регламент, который запрещает мне высказать своё личное мнение, в рамках правил?
0 0
Какой красивый жест, вдруг приезжает Царь-Государь и изящной «предвыборной» рукой раздаёт прекрасные обещания, взмахнул левой рукой, вот вам Академ 2.0, взмахнул правой, вот вам синхротрон за 40 млрд Это прекрасно, да, только есть одно маленькое но, цена предвыборных обещаний, равна абсолютному нулю.
Должна быть стабильно работающая система, не зависящая от одного человека и его популистских заявлений. «Выборы» скоро закончатся, ага, ждите 40 миллиардов на синхротрон, держите карман шире.
4 1
желаю вам с этой же точки зрения «все обещания — брухня» оценить всех других кандидатов и кандидатов-в-кандидатов
Почему вы негатив высказываете только в адрес кандидата Путина?
Но если Петров, Иванов или Навальный вешает лапшу вам на уши, то радостно прыгаете и не терпите обоснованную критику?
0 3