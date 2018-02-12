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Труп с 20 ножевыми ранениями нашли в Нарымском сквере Новосибирска

Двое встретились в городском сквере специально, чтобы решить затянувшийся конфликт. Но без смертельного кровопролития не обошлось.

12.02.2018 Фото: СКР Нет комментариев

Труп с 20 ножевыми ранениями нашли в Нарымском сквере Новосибирска

Расследование убийства ведет СК

7 февраля в 5.25 в полицию поступило сообщение об обнаружении на территории Нарымского сквера трупа мужчины с признаками насильственной смерти, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником областного управления уголовного розыска полковником полиции Гавриным. Личность погибшего была установлена – им оказался 48-летний житель Центрального района Новосибирска, на теле которого было обнаружено более 20 ножевых ранений.

На месте преступления было изъято предполагаемое орудие убийства – нож со следами крови, а также кастет. Сотрудники полиции установили круг знакомых потерпевшего, среди которых оказался ранее неоднократно судимый 34-летний новосибирец, с которым у потерпевшего произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

Как выяснилось, 6 февраля около 23.00 мужчины встретились с целью «выяснения отношений» в Нарымском сквере, где 34-летний мужчина нанес своему знакомому множественные ножевые ранения, после чего скрылся.

По данному факту СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство).

— Предварительно установлено, что между ранее знакомыми 48-летним потерпевшим и 34-летним подозреваемым длительное время были личные неприязненные отношения, которые переросли во взаимные оскорбления.Чтобы решить свой конфликт, потерпевший и подозреваемый договорились встретиться в Нарымском сквере в вечернее время 6 февраля, — уточнили в Следственном комитете.

В указанный день около 23 часов мужчины встретились в Нарымском сквере, конфликт продолжился. Решить его без кровопролития им не удалось. 34-летний подозреваемый нанес более 20 ножевых ранений потерпевшему в разные части тела.

От полученных телесных повреждений 48-летний мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся. Тело потерпевшего обнаружили ранним утром следующего дня граждане и сообщили в полицию.

В ходе проведенных совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователю и оперативным сотрудникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

Подозреваемый дал признательные показания в совершении преступления. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение в совершении преступления и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем продолжается устанавливаться полная картина произошедшего. С этой целью в полном объеме произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления (нож) и другие объекты и предметы, имеющие доказательственное значение, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.


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