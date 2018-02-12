В шоке от размещенных постов в соцсетях мама впавшего в кому после лечения зуба жителя Бердска

Просьба о помощи попавшему в кому после лечения зуба Антона Ермоленко из Бердска разлетелась по соцсетям. Мама Антона, Виктория Ермоленко, ничего об этом не знала. И пришла в шок от недостоверной информации в посте.

«Антону Ермоленко нужна помощь!

Он пережил клиническую смерть и теперь прикован к постели из-за неудачной операции по удалению зуба, проведенной в стоматологии Бердска 6 апреля 2017 года. К сожалению, от Антона отказались все врачи. Но благодаря усилиям доктора Лобашова С. К., единственного специалиста, рискнувшего взяться за него, Антон начал шевелить левой рукой и контактировать с людьми. Но у семьи Ермоленко нет финансовой возможности продолжать реабилитацию. Оформление документов по инвалидности затянулось почти на год и пенсию Антон до сих пор не получает.

Вы можете подарить Антону шанс на выздоровление! Чтобы поддержать семью Ермоленко материально, вы можете перечислить любую сумму на банковскую карту мамы Антона.

Карта Сбербанка: 5469 4400 1241 8944

Получатель Ермоленко Виктория Анатольевна».

Пост в соцсетях разместил молодежный центр «100 друзей».

— Я хочу все это опровергнуть. Врач-невролог к нам ходит. Занимается. «100 друзей» помогали оплачивать его лечение. У меня на это нет финансов. 1000 рублей за один визит для меня это дорого. Большое спасибо, конечно, молодежному центру. Однако, восстановление требует не месяц, а годы. Доктор и впредь собирается нам помогать. Но не бесплатно. Он ищет спонсоров. Но то что он написал эту листовку, я конечно, возмущена. Это было без моего разрешения, без моего согласия. Вот этот текст ужасный, что от нас отказались врачи. Врачи горбольницы нам помогают. Нас курирует начмед Надежда Шахатова. Нас посещают терапевт и невролог. Больница нам помогает кое-какими лекарствами и питанием. Пенсия затянулась из-за оформления опекунства. Текст был написан без моего согласия. Врачу, который занимается с сыном, большое спасибо. Но этот компромат про врачей мне не нужен. Что значит отказались? Никто от нас не отказывался. Также ходят и посещают. Представляете, как я буду выглядеть в глазах той же Надежды Александровны? Вообще какой-то кошмар. Не знаю даже, как мне быть, — возмутилась Виктория Ермоленко.

Последнее время на карту Виктории Ермоленко поступали деньги: по 200-300 рублей. Но она думала, что читают историю Антона в СМИ и сбрасывают деньги.

— Большое спасибо благотворителям, я хотя бы могу Антону пеленки купить и что-то другое. И «100 друзьям» большое спасибо. Но зря они выложили текст без согласования со мной в соцсети, — расстроилась Виктория Анатольевна.

В молодежном центре «100 друзей» подтвердили, что выставляли пост с просьбой помочь Антону Ермоленко.

— К нам пришел доктор Лобашов, который лечит Антона. Мы с ним сотрудничаем. Он попросил нас сделать листовки для раздатки, где будет размещено, что произошло с Антоном и куда можно отправлять финансовую помощь. Мы посчитали нелишним опубликовать эту информацию у себя и на доступных нам ресурсах, — рассказала сотрудник центра.

Когда сотрудник центра узнала, что в посте размещена недостоверная информация, расстроилась и произнесла, что даже не возникло мысли, что нужно позвонить матери Антона. Хотели сделать как лучше, вздохнула сотрудник центра.

В любом случае, сотрудники «100 друзей» свяжутся с Викторией Ермоленко и обговорят ситуацию.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году визит к стоматологу обернулся для Антона Ермоленко гнойным воспалением. На операционном столе он перенес клиническую смерть. В результате впал в кому, в которой пребывал больше месяца. Последствиями этого стали постреанимационная болезнь головного мозга, гипоксическая энцефалопатия тяжелой степени тяжести, апалитический синдром, симптоматическая парциальная эпилепсия с вторично-генерализованными приступами. История бердчанина прошла в соцсетях и СМИ. Благотворители собрали для его реабилитации более 160 тыс. рублей. В состоянии Антона наблюдается положительная динамика. Он вертит головой, реагирует на свое имя, потихоньку шевелит руками. В конце января прошел суд по установлению опекунства над Антоном его мамой. Поступление суда вступит в силу через месяц. Когда Виктория Анатольевна завершит все дела с документами, она будет подавать заявление в суд, чтобы выяснить, как получилось так, что ее сын стал инвалидом. Известный адвокат Юлия Стибикина согласилась работать над их делом.

Виктория Ермоленко не отрицает, что ей нужна помощь, ведь на реабилитацию сына могут уйти годы. Поэтому, если вы готовы помочь Антону, то можете перечислить средства на карту его матери.

Карта Сбербанка: 5469 4400 1241 8944

Получатель Ермоленко Виктория Анатольевна