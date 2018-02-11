УК «Жилкомсервис» чистит тротуары по заявкам жильцов?

Это ж надо до такого додуматься, это же их непосредственная работа.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Галина:

Прочитала о том, что в городе не чистят тротуары. У УП-й видимо то же нет совести чистить тротуары возле домов во дворах. УП ,,ЖИЛКОМСЕРВИС,, чистит тротуары по заявкам жильцов. Это ж надо до такого додуматься, это же их непосредственная работа.

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