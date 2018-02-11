УК «Жилкомсервис» чистит тротуары по заявкам жильцов?

Удалить фото пикетчика с лозунгом «Путин — беда России» потребовал избирком Новосибирска
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Более 1300 человек вышли на старт «Лыжня России-2018″ в Бердске
что такое УП? и откуда такая инфа?
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Одна находчивая москвичка придумала, как заставить соответствующие службы почистить снег, попробуйте
https://meduza.io/shapito/2018/02/10/moskvichka-zastavila-dvornikov-ubrat-sugroby-napisav-na-snegu-navalnyy
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