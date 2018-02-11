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УК «Жилкомсервис» чистит тротуары по заявкам жильцов?

Это ж надо до такого додуматься, это же их непосредственная работа.

11.02.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Галина:
Прочитала о том, что в городе не чистят тротуары. У УП-й видимо то же нет совести чистить тротуары возле домов во дворах. УП ,,ЖИЛКОМСЕРВИС,, чистит тротуары по заявкам жильцов. Это ж надо до такого додуматься, это же их непосредственная работа.


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(2) Комментариев

  1. Нина Алексина

    что такое УП? и откуда такая инфа?

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  2. Поросёнок Пётр

    Одна находчивая москвичка придумала, как заставить соответствующие службы почистить снег, попробуйте ;)
    https://meduza.io/shapito/2018/02/10/moskvichka-zastavila-dvornikov-ubrat-sugroby-napisav-na-snegu-navalnyy

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