Насиловал своих дочерей и сына с 4-летнего возраста житель Москвы

В Москве мужчина признан виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своих детей — двух дочерей и сына. Об этом сообщили в главке Следственного комитета России 10 февраля.

Собранные следственными органами СКР по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю столицы. Он признан виновным в совершении 22 эпизодов преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (в редакциях от 13.06.1996 и от 08.12.2003), п. «а» ч. 3 ст. 132 и п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и в отношении несовершеннолетней), а также преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Следствием и судом установлено, что в период с 2002 по октябрь 2016 годов обвиняемый, проживающий в квартире жилого дома на территории района Кунцево в городе Москве, совершил изнасилование своей дочери 1998 года рождения и систематически совершал в отношении последней, а также своего сына 1996 года рождения и второй дочери 2003 года рождения насильственные действия сексуального характера, используя их малолетний возраст и беспомощное состояние.

Дети не рассказывали о домашнем насилии, поскольку мужчина оказывал на них физическое и психологическое давление посредством избиений и запугиваний. В результате преступных действий обвиняемого одна из дочерей получила психологическую травму, последствия которой расцениваются как тяжкий вред здоровью.

По достижению совершеннолетия, одна из потерпевших обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором рассказала о длительном насилии со стороны своего отца.

В рамках уголовного дела проведено 30 судебных экспертиз, в том числе сексолого-психолого-психиатрические, молекулярно-генетические, компьютерно-технические и судебно-медицинские экспертизы, выводы которых подтверждают вину мужчины в инкриминированных преступлениях.

Кроме того, в отношении отца детей следствие передало материалы в органы опеки и попечительства. Впоследствии он был лишен родительских прав в отношении всех своих детей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.