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Насиловал своих дочерей и сына с 4-летнего возраста житель Москвы

Изнасилованию со стороны родного отца дети подвергались на протяжении 14 лет. Одна из девочек получила тяжелую травму, а насильник — 20 лет строгого режима.

11.02.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Насиловал своих дочерей и сына с 4 летнего возраста житель Москвы

Дети боялись рассказать об отце-изверге, та как он их запугал

В Москве мужчина признан виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своих детей — двух дочерей и сына. Об этом сообщили в главке Следственного комитета России 10 февраля.

Собранные следственными органами СКР по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему жителю столицы. Он признан виновным в совершении 22 эпизодов преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (в редакциях от 13.06.1996 и от 08.12.2003), п. «а» ч. 3 ст. 132 и п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и в отношении несовершеннолетней), а также преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Следствием и судом установлено, что в период с 2002 по октябрь 2016 годов обвиняемый, проживающий в квартире жилого дома на территории района Кунцево в городе Москве, совершил изнасилование своей дочери 1998 года рождения и систематически совершал в отношении последней, а также своего сына 1996 года рождения и второй дочери 2003 года рождения насильственные действия сексуального характера, используя их малолетний возраст и беспомощное состояние.

Дети не рассказывали о домашнем насилии, поскольку мужчина оказывал на них физическое и психологическое давление посредством избиений и запугиваний. В результате преступных действий обвиняемого одна из дочерей получила психологическую травму, последствия которой расцениваются как тяжкий вред здоровью.

По достижению совершеннолетия, одна из потерпевших обратилась с заявлением в правоохранительные органы, в котором рассказала о длительном насилии со стороны своего отца.

В рамках уголовного дела проведено 30 судебных экспертиз, в том числе сексолого-психолого-психиатрические, молекулярно-генетические, компьютерно-технические и судебно-медицинские экспертизы, выводы которых подтверждают вину мужчины в инкриминированных преступлениях.

Кроме того, в отношении отца детей следствие передало материалы в органы опеки и попечительства. Впоследствии он был лишен родительских прав в отношении всех своих детей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Моральный урод, и сколько таких?.

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  2. Аноним

    «»»Посчитай. Вместо того, чтобы нудить.»»»», в том то и дело,
    что на людях они идеальные, а дома звери скрытные,
    издеваются над детьми и жёнами, да запугивают, вот вам
    пример.

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  3. Аноним

    А мать что у них слепоглухонемая, или то же жертва ?

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  4. Аноним

    Не так давно в правоохранительные органы Москвы поступило заявление от молодой девушки, которая обвинила своего отца в домашнем насилии. Сотрудники полиции выяснили, что бывший бизнесмен на протяжении десяти лет издевался над собственной семьей. Об этом сообщает
    Подозреваемый неоднократно насиловал своих малолетних детей и жену. Он устраивал развратные вечеринки, на которые приглашал своих друзей. У злоумышленника была большая семья: жена и пятеро детей. Он издевался над 41-летней супругой, 20-летним сыном, десятилетней дочерью и её 18-летней сестрой на глазах у ещё двоих детей.

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  5. Аноним

    Таких надо просто кастрировать и пожизненное на какой нибудь рудник

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