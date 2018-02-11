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Удалить фото пикетчика с лозунгом «Путин — беда России» потребовал избирком Новосибирска

Областная избирательная комиссия посчитал жилетку с надписью «Путин — плохой президент» агитационным материалом. Его владельца вынесли на руках «люди в штатском».(ПИСЬМО, ВИДЕО)

11.02.2018 Фото: Академ.инфо Один комментарий

Удалить фото пикетчика с лозунгом «Путин беда России» потребовал избирком Новосибирска

Пикетчик встал у президиума СО РАН в день приезда Путина

Избирательная комиссия Новосибирской области потребовала от сайта «Академ.инфо» удалить фотографию пикетчика в жилетке с надписями «Путин — беда России» и «Путин — плохой президент».

Избирком посчитал жилетку агитационным материалом, а публикацию фотографии пикетчика — возможным незаконным распространением незаконной агитации.

В письме избиркома от 9 февраля говорится, что неделей раньше, 2 февраля 2018 года, Новосибирская областная избирательная комиссия приняла постановление, в котором сказано, что накидка относится к агитационному материалу. А значит, накидка с лозунгами против Путина, в которой стоял пикетчик, – незаконная агитация. А следовательно, демонстрация этого фотоизображения на сайте «может быть квалифицировано как распространение незаконной агитационной продукции».

Удалить фото пикетчика с лозунгом «Путин беда России» потребовал избирком НовосибирскаКак ранее сообщал сайт, житель новосибирского Академгородка вышел на пикет в день приезда президента Владимира Путина, 8 февраля.

Одиночный пикет прошел с 9.45 до 10.30 возле здания президиума СО РАН (пр. Лаврентьева, 17) и был прерван не по воле пикетчика. Игорь Просанов (так он представился) рассказал, что работает в одном из научных институтов Академгородка и не доволен политикой Путина, в частности, когда речь идет о развитии российской науки.

На пикетчике была надета жилетка с надписями, распространение которых запретила избирательная комиссия Новосибирской области. Через 15 минут к пикетчику подошел сотрудник полиции в чине полковника, они о чем-то беседовали. После того, как полицейский ушел, к пикетчику подошли двое мужчин в штатском и на руках унесли его в машину (тоже штатскую).

Это не единственная акция ко дню приезда Путина. На YouTube опубликовано видео лазерной проекции на дом в Новосибирске, на стену которого спроецировали надпись «Слава Путину шлет привет».

Видео youtube.com


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(1) Комментарий

  1. лол,что

    вот этот пикетчик с такими лозунгами , настоящий патриот России!

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