Кудрин: доходы бюджет не будут расти

Дефицит бюджета РФ по итогам 2018 года может составить менее 1% ВВП, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выступая в рамках Зимней школы ВШЭ.

«Дефицит [федерального] бюджета в конце года будет менее 1%, а возможно его не будет», — сказал Кудрин.

Глава ЦСР считает, что профицит бюджета по итогам 2018 года возможен, если цена на нефть будет находится весь год в диапазоне $64-70 за баррель. «Если цена на нефть сохраниться на уровне $60-70 за баррель, то, конечно, будет профицит (бюджета в 2018 году — прим. ТАСС)», — сказал Кудрин. Он отметил, что пока хотел бы воздержаться от точных оценок возможного профицита.

Доходы бюджета

По мнению главы ЦСР, доходы бюджета не будут увеличиваться на фоне медленного роста нефтегазового сектора. При позитивном сценарии рост в нефтегазовом секторе составит не более, на 1-2% в год.

«Мы не ожидаем, что доходы бюджета будут расти. Это прогноз Минфина при ценах на нефть около $40 долларов за баррель и больше. Цена сегодня выше, поэтому доходы будут выше, дефицит будет несколько меньше. Но в долгосрочной перспективе Минфин считает, что доходы будут падать, даже если цена на нефть будет оставаться постоянной. Причина в том, что нефтегазовый сектор в экономике РФ, в ВВП будет сокращаться в силу того, что другие отрасли будут расти быстрее. В самом положительном варианте нефтегазовый сектор будет расти 1-2%, а нам нужно 4-5%, чтобы вся экономика росла. Этот сектор даже будет нашу экономику тормозить, значит другие отрасли должны расти быстрее, чтобы в среднем по экономике был в 4 — 5%», — сказал Кудрин.

Налоговый маневр

Кроме того, глава ЦСР сказал, что правительство рассматривает вариант налогового маневра со снижением страховых взносов с 36% до 21% и симметричным повышением НДС до 21% против предложенной ранее программы 22/22.

«Налоговый маневр — это предложение сократить страховые взносы до 22%. Это налог на зарплату, тем самым предполагается облегчить легализацию зарплат. А эту нагрузку, чтобы бюджетная система ничего не потеряла, перенести на НДС, подняв его с 18% до 22%. Сейчас обсуждается вариант 21/21. Минфин против, так как считает, что на этом эффекте мы теряем, а на 22/22 потерь, вроде бы, нет», — сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что пока не спешит поддерживать маневр, так как быстрого сокращения теневого сектора не произойдет, а налоговая нагрузка на отрасли сильно перераспределиться.

Ранее Минфин предложил снизить страховые взносы до 22% и увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС. По мнению ведомства, данная мера послужит для оздоровления российского бизнеса.

При этом министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что предложение ведомства не нашло поддержки у Минтруда. Он сообщал, что, с точки зрения финансов, «предложения Минфина безупречны», но у министерств социального блока есть другие соображения.

По словам главы Минфина, окончательные решения по всем налоговым новациям, в том числе налоговому маневру, и по индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК) должны быть приняты весной 2018 года, а законы по ним — до следующего октября.

Источник: ТАСС