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Скатился с горки в открытый погреб мальчик в Советском районе

Спасатели на жестком щите и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего мальчика и передал врачам «скорой помощи».

11.02.2018 Фото: МАСС Нет комментариев

Скатился с горки в открытый погреб мальчик в Советском районе

Спасателям пришлось вызволять маленького новосибирца из погреба. Мальчик провалился в яму, когда катался на горке

Инцидент произошел 10 февраля. Ребенок скатился со снежной горки прямо в оставленный открытым погреб в одном из дворов Советского района.

Очевидцы вызвали МАСС. Спасатели на жестком щите и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего мальчика и передал врачам «скорой помощи».

Мальчик не получил тяжелых травм.


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