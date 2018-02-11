Скатился с горки в открытый погреб мальчик в Советском районе

Инцидент произошел 10 февраля. Ребенок скатился со снежной горки прямо в оставленный открытым погреб в одном из дворов Советского района.

Очевидцы вызвали МАСС. Спасатели на жестком щите и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшего мальчика и передал врачам «скорой помощи».

Мальчик не получил тяжелых травм.