Погибли в ДТП 8 человек из Honda Odyssey под Красноярском

В Красноярском крае по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибло восемь человек, в том числе дети, возбуждено уголовное дело, сообщили в субботу в главке СКР.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

10 февраля около 9 часов утра в следственные органы поступило сообщение о том, что на 70-м километре автодороги «Тасеево-Канск-Устье» водитель автомобиля «Хонда Одиссей» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП восемь человек, в том числе водитель транспортного средства и трое несовершеннолетних детей, погибли на месте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что водитель автомобиля «Хонда» осуществлял регулярные транспортные перевозки по маршруту село Дзержинское – город Красноярск без необходимых разрешительных документов, и все погибшие являлись его пассажирами. Пассажиров он подыскивал через социальные сети, разместив на своей персональной странице объявление об оказании услуг по перевозке за вознаграждение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, продолжается допрос свидетелей и очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.