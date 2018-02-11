Розыск! Подросток Илья Ведерников пропал в Бердске

В Бердске разыскивается Ведерников Илья Сергеевич (18.09.2002 г.р.). 10.02.2018 в районе 10:00 он ушел из дома по адресу Бердск ул. Лунная, 51 и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, коренастого телосложения, глаза карие, волосы средней длины, шатен.

Особые приметы: сутулится.

Был одет: голубая шапка, синяя куртка, синие трико.

При себе имел рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождение Ильи или вы обладаете какой-то другой информацией, просим сообщить по телефонам : +79529458711 +79139120600 или 112 (полиция)