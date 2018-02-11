ФАС: «региональный экономический сепаратизм» 90-х возвращается в Россию
Кудрин: доходы бюджет не будут расти
Глубокая яма возле дороги рядом с ЦГБ пугает жителей Бердска
Скатился с горки в открытый погреб мальчик в Советском районе
Погибли в ДТП 8 человек из Honda Odyssey под Красноярском
Розыск! Подросток Илья Ведерников пропал в Бердске
Блог Навального Роскомнадзор за расследование о Приходько и Дерипаске внес в запрещенную информацию
Задержан директор планетария Новосибирска
Более 1300 человек вышли на старт «Лыжня России-2018″ в Бердске
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