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Глубокая яма возле дороги рядом с ЦГБ пугает жителей Бердска

Люди боятся, что в не огороженный провал рядом с одним из корпусов горбольницы упадут дети.

11.02.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Предоставлены Марией 3 коммент.

Глубокая яма возле дороги рядом с ЦГБ пугает жителей Бердска

Рядом с ямой тропинка, по которой хотя и взрослые, и дети

Жители Бердска обнаружили провал в земле, который находится между корпусами химзаводской больницы на ул. Пушкина, прямо возле тропинки, где ходят и взрослые, и дети. Глубокая яма ничем не огорожена и присыпана снегом. Со стороны, а тем более вечером ее сложно заметить.

— Вот на такую не огороженную яму мы наткнулись около химзаводской поликлиники. Яма припорошена снегом, а внутри канализационное отверстие. А самое важно, что находится она в 10 см от тропинки, по которой ходят люди, а также наши дети! Вот за такое халатное отношение потом кусаем локти, — сообщила Мария «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 9 февраля.

Мария рассказала, что только накануне они с мужем обнаружили эту яму, и то абсолютно случайно.

— Шли уже вечером, сначала и не увидели этой ямы. Там с одной стороны снега навалено очень много, оттуда вообще трудно что-то заметить. В поликлинике сейчас заканчивается ремонт. Возможно, что-то делали и появился этот провал. Но место там достаточно оживленное, — делится обеспокоенная бердчанка.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», управляющие компании 7 февраля задали вопрос муниципальному Комбинату бытовых услуг о провалах грунта в Бердске. Жилищники отметили, что в Бердске имеются такие участки, а значит, есть вероятность того, что в городе можем повториться трагедия, произошедшая в Колывани.

— УК «Уют» по провалам поднимал вопрос. Что будем делать с провалили в который может попасть и ребёнок и взрослый?, — спросил у у представителя КБУ руководитель управляющей компании Антон Борзенков.

Техдиректор Комбината Ирина Корнеевская заверила, что ситуация у них на контроле. По провалам ведётся работа.

Напомним, что 2 февраля в Колывани два маленьких брата утонули в яме, вырытой для ремонта водопровода. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному министерству ЖКХ и энергетики оценить случившееся на наличие недоработок во время аварийных работ.

«Из-за халатности взрослых погибли дети. Прокуратура и следственные органы проводят сейчас проверку, оценивают действия должностных лиц. Есть вопросы к руководителям и персоналу детского сада и, безусловно, к руководителям коммунального предприятия, которое проводило ремонтные работы», — заявил врио губернатора.

Андрей Травников  дал указание всем муниципальным образованиям сделать выводы из этой истории и проинструктировать персонал. Аналогичное распоряжение дал мэр Бердска Евгений Шестернин — усилить меры безопасности при производстве земляных работ.


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(3) Комментариев

  1. житель

    Про это уже писали, толку то =-O Всем на все пофиг *CRAZY*

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  2. Аноним

    по фото крышку люка что-ли скомуниздили?

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  3. Аноним

    Руководство города никто и зовут их никак Что вы от них хотите.Они как под парами уехали в пятницу из города,так и явятся в понедельник с затуманенным взглядом

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